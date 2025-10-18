Telde busca el origen de malos olores y restos en el entorno marino de Salinetas y Melenara El Ayuntamiento ha encargado analíticas de agua e inspecciones submarinas para descartar posibles incidencias con infraestructuras públicas

Telde Sábado, 18 de octubre 2025, 23:34

El Ayuntamiento de Telde informó este sábado que, ante la situación generada en el litoral del municipio, especialmente en las zonas de Salinetas, Melenara y Aguadulce, por la aparición de malos olores y restos en el entorno marino, se ha puesto en marcha un seguimiento operativo y técnico desde el primer momento. Para buscar el origen y descartar posibles incidencias relacionadas con infraestructuras públicas o redes municipales, se han encargado analíticas de agua e inspecciones submarinas.

Desde el Consistorio destacan que la actuación está siendo coordinada y liderada personalmente por el alcalde, Juan Antonio Peña, dada la preocupación vecinal y la importancia de proteger la costa teldense. Detallan que desde los primeros avisos recibidos a través del 1-1-2 y de la propia ciudadanía, se activó un dispositivo municipal con presencia de la Policía Local, Protección Civil y personal técnico, que se han desplazado en varias ocasiones a las zonas afectadas.

Además, el Ayuntamiento ha dado traslado de la situación a las administraciones con competencias en calidad de aguas y vertidos al mar, ya que el ámbito municipal es limitado en esta materia, aclaran.

Mesas de seguimiento diarias

El alcalde ha convocado mesas de trabajo diarias de seguimiento, siendo la primera de ellas el pasado lunes, junto al concejal de Aguas y Saneamiento, Juan Francisco Jiménez, responsables técnicos municipales y directivos de la empresa mixta Aguas de Telde, con el fin de coordinar la actuación y avanzar en la investigación del origen de este episodio.

En paralelo, el Ayuntamiento mantiene coordinación institucional constante con el Gobierno de Canarias y el Seprona de la Guardia Civil. El Gobierno de Canarias ha recogido también muestras para su análisis, que se encuentra actualmente en curso y que no han trasladado al Ayuntamiento los resultados, que considera que debe ser urgente.

No se han cerrado las zonas de baño

El Ayuntamiento subraya que, hasta el momento, no existe un informe oficial que determine el origen de estas alteraciones. «Por responsabilidad institucional y transparencia pública, no se van a señalar causas ni posibles responsables sin datos concluyentes» especifica. En la actualidad, no se ha decretado el cierre de las zonas de baño por parte de las autoridades sanitarias regionales, aunque el Ayuntamiento está preparado para adoptar cualquier medida preventiva si fuese necesaria, puntualiza.

El alcalde, Juan Antonio Peña, ha trasladado que este Ayuntamiento no va a mirar hacia otro lado: «Estamos actuando con firmeza, responsabilidad y rigor técnico. Si los informes determinan la existencia de alguna irregularidad o daño ambiental, se exigirán responsabilidades donde corresponda. La protección de nuestra costa y la salud pública es una prioridad incuestionable», concluye.