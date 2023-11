Telde amplía su escasa oferta hotelera con la llegada de Sahera

Las plazas alojativas en la ciudad de Telde son escasas y la apuesta empresarial por abrir un hotel boutique en la ciudad supone todo un acontecimiento. En el casco de Telde solo se encuentra el hotel Emblemático s.XVI, en San Juan, y desde este viernes se inaugurará el hotel boutique Sahera, junto al parque San Gregorio en la zona de La Barranquera.

El empresario Juan Sánchez Herrera y su familia han apostado por ampliar las camas alojativas del municipio con la apertura de un hotel boutique de once habitaciones que sorprende por su modernidad y funcionalidad. «Telde sí dispone de viviendas vacacionales, pero no de hoteles, por lo que hemos apostado por ello. Aquí residíamos, pero la casa se nos hizo demasiado grande para mi mujer y para mí. Pensamos vender el edificio, pero no llegaban las ofertas, por lo que finalmente decidimos invertir y convertirlo en Sahera, un hotel boutique de once habitaciones», destaca el propietario Juan Sánchez Herrera.

Este establecimiento familiar tendrá un sistema de check-in automático y cuenta con un sótano que servirá de sala de reuniones para poder alquilarla, con capacidad para unas 20 personas, y una pequeña zona de coworking. 2 habitaciones en la primera planta, 4 en la segunda y 5 en la tercera conforman un hotel boutique con habitaciones muy bien diseñadas y con todos los detalles para hacer lo más confortable posible la estancia.

La inversión realizada se aproxima a 1 millón de euros y el proyecto ha sido diseñado por el arquitecto Julio Cabrera. El hotel boutique Sahera cuenta con placas solares en la parte superior que garantizan el autoconsumo energético del establecimiento.

El hotel boutique se encuentra en la zona de La Barranquera, un lugar que antaño estaba lleno de plataneras. Por tal motivo, el símbolo del hotel es una hoja de platanera.

Este viernes se estrenará esta nueva apuesta alojativa en la ciudad de Telde y ese mismo día entrarán los primeros clientes. «Ya para este fin de semana tenemos reservadas cuatro de las once habitaciones. Viene un grupo de trabajadores de una empresa de Tenerife a celebrar la cena de Navidad y se hospedan en nuestro hotel boutique», relata Juan Sánchez Herrera, que junto a su mujer, María Oliva, y su hija, Carolina Sánchez, nos hicieron una agradable visita por un hotel boutique que no dejará a nadie indiferente.

Entre 70 y 85 euros la noche, son los precios que barajan en la actualidad, aunque reconocen que se irán adaptando a la oferta y la demanda. El hotel boutique Sahera intenta hacerse un hueco en una ciudad que tiene la intención de seguir avanzando y que demanda una oferta hotelera practicamente inexistente a día de hoy.

Con un exterior llamativo, en la calle Rubén Darío de Telde se encuentra este hotel que dará un plus a la ciudad.