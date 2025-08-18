Telde abonará 635.00 euros a la Policía Local por horas extraordinarias pendientes Se trata de la partida máxima legal que se aprobará en el pleno de septiembre

CANARIAS7 Telde Lunes, 18 de agosto 2025, 16:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Telde llevará al pleno de septiembre la aprobación de una partida presupuestaria de 634.591,15 euros, destinada al abono de las horas extraordinarias pendientes de cobro de los agentes de la Policía Local.

Se trata de la cantidad máxima permitida por la legislación vigente, que fija un límite del 10% de la masa retributiva destinada a gratificaciones, una vez descontadas las retribuciones básicas, la ayuda familiar y el complemento de destino.

Con esta medida, el Gobierno local podrá atender las solicitudes de pago de servicios extraordinarios realizados por los efectivos policiales, que hasta ahora no habían podido abonarse por falta de consignación presupuestaria suficiente. La aprobación de esta partida permitirá regularizar parte de la deuda acumulada, siempre dentro de los márgenes legales establecidos.

Deuda aún pendiente

El grupo de gobierno subraya, no obstante, que es consciente de que la cuantía habilitada no cubre la totalidad de las horas extraordinarias generadas por la Policía Local. Por ello, ya se trabaja en fórmulas administrativas y presupuestarias que permitan dar respuesta al resto de las horas pendientes, garantizando que todos los agentes reciban la retribución correspondiente por los servicios prestados.

De esta manera, el Ayuntamiento de Telde asegura en un comunicado que cumple con su obligación legal de destinar el máximo posible a gratificaciones y, al mismo tiempo, reitera su compromiso con la plantilla policial, que ha seguido desarrollando su labor en beneficio de la seguridad ciudadana pese a los retrasos en los pagos.