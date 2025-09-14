El Santo Cristo de Telde recorre las calles de San Juan La procesión congrega a miles de personas en el entorno de la Basílica

CANARIAS7 Telde Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:18 Comenta Compartir

La ciudad de Telde ha vivido uno de sus principales actos de las fiestas en honor al Santo Cristo, la solemme procesión. Tras la Eucaristía, oficiada por el obispo de la Diócesis de Canarias José Mazuelos, el Santo Cristo de Telde salió del templo matriz de San Juan para recorrer las calles del casco histórico ante la devoción de miles de fieles.

La imagen llevó a sus pies el bastón de mando de la ciudad, recordando su condición de alcalde perpetuo y patrón de la Policía Local de Telde. Las fiestas del Santo Cristo arrancaron el pasado jueves con la lectura del pregón a cargo de Cristo Tomás Medina.

