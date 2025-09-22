El Santo Cristo regresó al altar mayor Cientos de fieles participaron en la emotiva ceremonia de la Subida tras diez días de fervor y tradición en Telde

Diez días después de su emotivo descenso, tras la visita de miles de feligreses y su salida en procesión por las calles del casco fundacional de Telde -desatando la euforia entre los más devotos-, el Santo Cristo regresó anoche al altar mayor de la Basílica Menor de San Juan. El solemne acto comenzó con una misa oficiada por Cristobal Déniz, obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias.

Al término de la eucaristía, la histórica talla fue devuelta a su lugar de manera emotiva. El tradicional evento reunió una vez más a cientos de personas, en torno a la fe, la cultura y la tradición. la imagen del Santo Cristo ascendió lenta y cuidadosamente por el altar, de la mano de los seis portadores habituales, quienes con una técnica impoluta y asistidos por sus sogas y escaleras, consiguieron devolver la imagen a la cúspide del altar mayor, desde donde continuará reinando el templo hasta el año que viene. La ceremonia estuvo nuevamente marcada por la emoción de los devotos al Santo Cristo de Telde.

Con la Subida, concluye un programa festivo marcado por una gran participación. El acto finalizó con la entrega de una lámina del Santo Cristo a Cristóbal Déniz, en señal de agradecimiento al presidir la misa.

Imágenes del acto celebrado en la noche de ayer en la Basílica de San Juan de Telde. C7