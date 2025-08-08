San Juan de Dios abrirá en Telde un centro para 30 usuarios a final de año El Ayuntamiento cede a la Orden Hospitalaria un inmueble en La Pardilla que estará destinado a la atención de personas adultas con discapacidad

El Ayuntamiento de Telde formalizó este viernes la cesión del Centro de Educación y Discapacidad (CED) La Pardilla a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios para poner en marcha un centro de estancia diurna para personas adultas con discapacidad. La intención es que este servicio, que ofrecerá atención a 30 usuarios, pueda estar abierto antes de finalizar el año.

En el acto, que tuvo lugar en las instalaciones de propiedad municipal, cerradas desde 2019, estuvieron presentes el alcalde, Juan Antonio Peña, la concejala de Servicios Sociales, Adela Álvarez, y el concejal de Patrimonio, Juan Francisco Jiménez, junto al director gerente de la Orden, Lorenzo Esma, y el hermano superior José Cárdenes.

El regidor destacó que este espacio fue antiguamente una escuela unitaria y desde 2003 hasta su cierre en 2019 tuvo la función de centro de día para personas con Alzheimer. La puesta en funcionamiento no supondrá ningún coste para las arcas municipales, ya que será gestionado por la Orden, quien además se encargará de realizar las reformas necesarias a partir de septiembre, aunque no serán muchas porque está en buen estado, puntualizó Esma, al tiempo que añadió que los técnicos acudirán la semana que viene para valorar el coste.

Para mayores de 21 años

Tras la adaptación, se convertirá en un centro de estancia diurna dirigido a mayores de 21 años con discapacidad que requieren ayuda de tercera persona. El objetivo es prestar un servicio de proximidad, pensado en primer lugar para familias de Telde. Actualmente, unos 16 usuarios de estas características reciben atención en el centro de San Juan de Dios en Las Palmas de Gran Canaria y podrían beneficiarse del nuevo servicio en su municipio, aunque la decisión final la tomarán las familias si prefieren permanecer en la capital.

El nuevo centro funcionará de 8.30 a 17.00 horas e incluirá transporte adaptado, además de ofrecer un programa completo de actividades terapéuticas. El servicio contará con un equipo estable formado por entre 6 y 7 profesionales de atención directa, incluyendo terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, cuidadores y auxiliares. Además, recibirá visitas periódicas de profesionales de apoyo transversal como trabajadores sociales o psicólogos, detalló Lorenzo Esma.

El objetivo es acercarse a las familias de Telde que tengan personas con discapacidad a su cargo para que dispongan de este servicio y puedan así contar con un desahogo y una ayuda para mejorar la calidad de vida de esas personas, añadió.