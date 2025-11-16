La romería en honor a San Gregorio ofrenda 7.000 kilos de alimentos en Telde Miles de personas acompañaron el recorrido en la víspera del día grande de los festejos

Romería ofrenda a San Gregorio, que recorrió este domingo el barrio de Los Llanos de Telde.

CANARIAS7 Telde Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:16 | Actualizado 21:40h.

La romería ofrenda en honor a San Gregorio Taumaturgo volvió a demostrar este domingo la fuerza de las tradiciones en Telde. Las siete carretas participantes entregaron cerca de 7.000 kilos de alimentos al copatrono de la ciudad, que incluyó frutas, verduras y donaciones destacadas como 678 kilos de plátanos y 700 huevos aportados al Ayuntamiento. Toda la ofrenda fue depositada en la iglesia de San Gregorio y será distribuida entre las familias más necesitadas del municipio.

El recorrido comenzó a las 19.00 horas en la calle Doctor Melián, avanzó por el Parque Franchy Roca y continuó por María Encarnación Navarro y Rivero Betancourt hasta llegar a la plaza de San Gregorio. Entre música, alegría y un público ataviado con vestimenta tradicional, miles de vecinos y visitantes acompañaron la comitiva.

El desfile contó con la participación de las agrupaciones Cendro, Salitre Faycán, Goteras, Erasmos, Tajea y Torna, Ábora, Susurro, Abenchara, Tarot, Tamaima, Ágora y Anzar. También estuvieron presentes las carretas institucionales encabezadas por representantes del Ayuntamiento, además de las del Centro de Mayores de Telde, las asociaciones vecinales Meclasa y Roque Azucarero y el Distrito Cumbre. El ganado, que acompañó la procesión, volvió a tener un papel destacado en esta celebración tradicional.

Al llegar a la plaza, tras entregar la ofrenda ante la imagen del santo, comenzó el espectáculo 'Parrandeando por San Gregorio', con las actuaciones de El Cura y El Pajullo, que animaron a las miles de personas congregadas. Mientras tanto, en las Ramblas de Pedro Lezcano, la fiesta arrancará a las 22.00 horas con un Tributo a Don Omar, DJ Pronova y Ritmo Bakano.

Este lunes, día grande de las fiestas

San Gregorio se prepara para vivir este lunes su jornada grande con un programa cargado de actividades pensadas para todas las edades. Desde primera hora de la mañana, se llenará de música, tradiciones, gastronomía y muestras populares que darán continuidad a las celebraciones.

Los actos comenzarán a las 8.00 horas en el Parque Franchy Roca con la tradicional diana floreada, que anunciará el inicio de la fiesta. Allí mismo, el público infantil podrá disfrutar del Ludo-Parque 'Gregorito Parque', que abrirá en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

En las Ramblas de Pedro Lezcano Montalvo, la jornada arrancará a las 9.00 horas con la muestra de ganado. Además, la plaza de San Gregorio será otro de los grandes escenarios del día, con una programación que arrancará a las 9.00 horas con juegos tradicionales, seguida de La Recova a las 10.00. A las 11.00 se celebrarán de forma simultánea la exhibición de juego del garrote, a cargo de la Escuela Maestro Paquito Santana, y la muestra fotográfica Enfoques.

A partir de las 12.00, la plaza acogerá una exhibición de perros presa, un encuentro de tejedoras y el desfile de ganado. Ya al mediodía, a las 14.00 horas, se ofrecerá la degustación del tradicional potaje canario, amenizada por la Parranda La Polvajera.

Mientras tanto, la Zona Comercial Abierta de San Gregorio celebrará de 10.00 a 14.00 horas la II Feria Comercial, que dinamizará el comercio local durante toda la mañana.

Además, los tradicionales cochitos abrirán a partir de las 11.00 horas, coincidiendo con la feria de ganado.

El punto culminante del día grande llegará a las 19.30 horas con la procesión de San Gregorio Taumaturgo, que recorrerá las principales calles del barrio acompañada por cientos de fieles.