Rescatan a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre en el barranco de Silva El servicio de recogida de animales de Telde está intentando capturar a la perra, una podenco de caza, y a las otros dos crías

Cristina González Oliva Telde Martes, 26 de agosto 2025, 17:08

El área de Bienestar Animal de Telde ha logrado rescatar este martes a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre, una podenco de caza, en una cueva en el barranco de Silva. La captura de la perra y sus otras dos crías está resultado complicada debido a la protección del animal con los otros cachorros.

La voz de alarma la dio Cristo Padilla, conocido en redes como Plastimancanario, que se quejó que el domingo avisó a la Policía Local y que el lunes continuaban en el lugar.

El alcalde, Juan Antonio Peña, explica que desde el primer momento se activó el servicio pero que hubo una confusión con la localización. En cuanto encontraron el punto exacto donde estaban los animales acudieron a su rescate, que está siendo dificultoso debido a que la cueva donde se encuentran escondidos tiene dos salidas.

Asimismo, Peña quiso puntualizar que el municipio tiene un servicio de recogida de animales las 24 horas todos los días de la semana en caso de emergencias, pese a que Gesplan, encargada de esta acometida, tiene un horario ordinario de 7.00 a 15.00 horas.

Hasta el lugar acudieron este martes cuatro operarios y la veterinaria con la intención de rescatar a todos los animales abandonados en una zona habitual de entrenamiento de caza. Los dos cachorros que ya han sido capturados tendrán que ser ahora alimentados con biberón hasta que logren unirlos con su madre, detalló el edil del área, Juan Francisco Artiles.