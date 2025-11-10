El PSOE de Telde exige al alcalde que deje de utilizar recursos públicos con fines partidistas El grupo socialista denuncia la adquisición de carpas serigrafiadas con el lema de campaña 'Telde Adelante', incluido junto al logotipo oficial del Ayuntamiento por un importe total de 15.641,79 euros

CANARIAS7 Telde Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:26 Comenta Compartir

El PSOE de Telde denuncia públicamente la decisión del grupo de gobierno, encabezado por el alcalde, de adquirir carpas serigrafiadas con el lema 'Telde Adelante', incluido junto al logotipo oficial del Ayuntamiento, por un importe total de 15.641,79 euros. Esta compra, formalizada mediante un contrato menor (expediente 55166/2025), «supone un uso inaceptable de fondos municipales para la promoción de una marca política vinculada al propio alcalde».

Desde el PSOE «consideramos que la identidad institucional del Ayuntamiento de Telde debe mantenerse neutral y al margen de cualquier eslogan político, sea del signo que sea. 'Telde Adelante' no forma parte de la imagen corporativa oficial del consistorio, sino que ha sido utilizada como lema de campaña y herramienta de propaganda del actual grupo de gobierno. Por tanto, incluirla en material adquirido con dinero público constituye una falta de respeto a la ciudadanía y a los principios básicos de transparencia y neutralidad institucional«.

El portavoz socialista Alejandro Ramos subraya que el alcalde está confundiendo la institución con su proyecto político personal. «Las carpas, los recursos y los bienes municipales son de todos los vecinos y vecinas, no del partido que gobierna. Pedimos respeto a las normas y a la ética pública«.

El PSOE de Telde exige la retirada inmediata del lema 'Telde Adelante' de cualquier material municipal y reclama explicaciones al alcalde por la aprobación de un gasto de más de quince mil euros para una acción de evidente carácter propagandístico.

El grupo socialista continuará vigilando cada paso del gobierno local y no permitirá que se utilicen los medios del Ayuntamiento como herramienta de promoción partidista. Telde merece una gestión seria, imparcial y al servicio de toda la ciudadanía, no al servicio de una marca política