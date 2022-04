El Pleno niega una moción para bonificar al 95% las herencias a cinco colectivos

Este jueves ha tenido lugar el primer Pleno presencial después de dos años celebrando este acto vía telemática. El ablandamiento de las medidas covid ha permitido que ya este mes de marzo los 27 concejales volviesen a reunirse en el salón de pleno.

Durante la sesión el Grupo Mixto Popular presentó una moción para el establecimiento de una bonificación del 95% en el impuesto de plusvalía por sucesión 'mortis causa' sobre primeras viviendas, pero solo a cinco colectivos, que según entiende el partido conservador, tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad. La propuesta también contemplaba bonificaciones proporcionales al valor catastral y al colectivo social de los adquirientes cuando se trate de un inmueble adicional.

Los grupos sociales a los que el PP solicitó que se le beneficie en caso de herencia de una vivienda en la que está empadronado son: pensionistas que perciban su pensión de un organismo público español; desempleados, inscritos como demandantes de empleo; menores de 30 años; personas discapacitadas, en especial, las que tengan un alto grado de invalidez; y víctimas de violencia de género.

La propuesta íntegra solo fue bien recibida por Ciuca, único grupo que votó a favor. El resto de partidos que se manifestaron (Unidas Podemos, PSOE y Nueva Canarias) no decidieron aceptar la moción como tal, pues no entendían por qué el resto de población tenían que quedarse fuera.

Celeste López (NC) explicó que ahora mismo los técnicos municipales estudian la situación para beneficiar a los teldenses después de que el Tribunal Constitucional hiciese un replanteamiento en 2020 para tener una nueva manera de calcular la plusvalía para paliar las injusticias que se dieron después de la crisis del 2008.

La vigente ordenanza fiscal de este tributo en el Ayuntamiento de Telde recoge una bonificación del 60% del importe de la cuota íntegra del impuesto en las transmisiones de terrenos por causa de muerte a los descendientes.

La portavoz del partido, Sonsoles Martín, explicó que «heredar una propiedad no debería suponer una carga económica adicional cuando sobre ese bien inmueble ya se ha tributado durante toda o gran parte de su existencia, ya que se seguirá tributando sobre ese bien y, sobre todo, se ha tributado durante toda la vida del propietario original. Heredar no es una transacción comercial, no es realizar un negocio y no debería ser una opción, sino un derecho libre de grandes cargas añadidas».

Finalmente el grupo de Gobierno votó en contra junto a UP. Se abstuvieron los cinco integrantes del PSOE. Los cinco votos a favor fueron de Ciuca y PP.

En la misma sesión el Ayuntamiento aprobó el acuerdo de condiciones económicas del cuerpo de la Policía Local ya que algunos agentes ejercían funciones de categoría superior y no se les remuneraba por tal trabajo. Del mismo modo, se aprobó de manera definitiva el reglamento de la jornada laboral y de la gestión de permisos del personal municipal de la administración local que mejora sus condiciones.