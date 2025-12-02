La plaza Doña Rafaela repite como enclave para disfrutar de 'Noches que saben a Telde' El próximo 12 de diciembre se celebrará la segunda edición de un evento gastronómico y cultural que busca dinamizar la zona comercial de San Gregorio

Rafael Falcón Telde Martes, 2 de diciembre 2025, 17:21

La primera edición, celebrada el pasado 1 de agosto, fue todo un éxito y la Zona Comercial Abierta de San Gregorio ha querido repetir la iniciativa, por lo que el próximo 12 de diciembre se desarrollará la segunda edición de 'Noches que saben a Telde', una cita que volverá a tener como enclave la plaza Doña Rafaela, con la intención de dinamizar la zona y potenciar el producto local.

Esta segunda edición cuenta con la financiación de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, en el marco de la campaña Gran Canaria Me Gusta, y la Cámara de Comercio insular, junto al apoyo del Ayuntamiento de Telde.

'Noches que saben a Telde' contará con 14 casetas, 8 para los puestos de restauración con pinchos y tapas elaborados con el mejor producto local de cercanía y 6 puestos más de bodegas de vinos de Gran Canaria. Todo ello acompañado por la mejor música en directo de Kilian Viera y Cremita de Coco. Los locales de restauración serán La Canela, Oasis Chill Out, Antequera, Viva Café, La Araña, Juan Jamón, La Boheme y Ca'Nerea, mientras que La Higuera Mayor, Hinojo, Señorío de Cabrera, Las Tirajanas, Ventura y Frontón de Oro serán las bodegas participantes.

El acto estuvo presidido por Juan Antonio Peña, alcalde de la ciudad, acompañado por la concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro; la presidenta de la ZCA, Natividad Suárez; la consejera Minerva Alonso y el director de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Ramón Redondo.

Peña subrayó el éxito «absoluto» de la primera edición e invitó a la ciudadanía a repetir el «gran apoyo» cosechado en esta ocasión. Asimismo, el primer edil agradeció a la Zona Comercial Abierta la continuidad de la iniciativa, que no solo enriquece la oferta cultural y gastronómica del municipio, si no que dinamiza, apoya al sector hostelero y crea empleo en la ciudad. Por su parte, Natividad Suárez destacó el papel fundamental de los locales implicados en el proyecto, que pondrán sus delicias al servicio de los asistentes, quienes podrán disfrutar de ricos bocados, los mejores vinos y música de calidad. En este sentido, la presidenta del colectivo de empresarios agradeció al Ayuntamiento de Telde, al Cabildo y a la Cámara de Comercio de Gran Canaria su implicación y compromiso para sacar adelante esta segunda edición.

La consejera Minerva Alonso subrayó el impacto positivo de este tipo de acciones en los entornos urbanos: «Queremos que la ciudadanía disfrute de Telde a través de sus sabores, que descubra la calidad de nuestros vinos y de nuestra restauración local, y que estas iniciativas continúen activando el comercio y la vida en nuestras zonas comerciales abiertas», señaló. Añadió además que iniciativas como esta «demuestran que apostar por el producto local y por la dinamización del tejido empresarial es apostar por empleo, por identidad y por una economía más fuerte y sostenible».