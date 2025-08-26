Playa del Hombre se cansa del abandono del Ayuntamiento y pide una intervención urgente Los vecinos del barrio teldense reclaman mejoras en la cancha, la plaza y aceras, además de una actuación en el asentamiento ilegal de Hoya del Pozo

La Asociación de Vecinos Las Olas de Playa del Hombre, en Telde, presentó días atrás un escrito oficial en la Alcaldía del Ayuntamiento reclamando actuaciones urgentes en el barrio. «La desidia y el abandono son palpables, la paciencia de los residentes se está agotando», advierte en un comunicado.

Destaca que cada problemática fue trasladada de forma recurrente a través de escritos, reuniones y comunicados, pero no ven ninguna solución a sus necesidades y consideran que es un enclave olvidado. Entre ellas detallan que la cancha deportiva se encuentra en ruinas, con un firme deteriorado y un equipamiento insuficiente, lo que supone un peligro para los usuarios. A ello se añade que los pasillos y aceras son un riesgo para la seguridad de los vecinos y viandantes, con un estado de conservación lamentable que ya ha provocado aparatosas caídas.

Por otro lado, aseguran que la plaza está abandonada y necesita un acondicionamiento urgente que permita su uso sin ningún tipo de riesgo. A la vez, reclaman la apertura de la calle Pío Baroja, una salida directa al vial costero, ya que es fundamental para mejorar la movilidad y accesibilidad en el barrio. «Desde hace más de 20 años este colectivo vecinal pide disponer de esta vía de salida, apunta.

Intervención en el asenstamiento ilegal

Por último, sostienen que el asentamiento ilegal en Hoya del Pozo sigue sin solución después de años marcados por las quejas vecinales. «En la actualidad la problemática se ha incrementado sin ninguna actuación visible por parte de la administración», sostiene.

Por todo ello, exige la inclusión en los presupuestos del 2026, con carácter de urgencia, de las partidas económicas necesarias para abordar estos problemas, sin más retrasos, además de la apertura de la calle Pío Baroja. Asimismo, reclaman la intervención inmediata por parte de las áreas competentes de la administración, así como la convocatoria urgente de una mesa técnica de trabajo, para la resolución inminente del problema del asentamiento en un solar de Hoya del Pozo.

