La Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio rechaza el relato de un vertido en la costa de Telde

Rafael Falcón Telde Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:14

Pasan los días y la contaminación marina continúa en la costa de Telde. La Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio, integrada por colectivos vecinales, ciudadanos y organizaciones comprometidas con la defensa y el uso público de la costa de Telde, vuelve a alertar sobre la continuidad de la contaminación marina que afecta al litoral desde mediados de octubre y la falta de información fiable por parte de las administraciones públicas. La Plataforma ha emitido esta madrugada un comunicado en el que señala directamente a las jaulas marinas como foco de la crisis.

«Desde el 14 de octubre de 2025, coincidiendo con la entrada de viento del Este, comenzó a sufrirse de forma evidente en la costa de Telde la presencia de los residuos flotantes y olores insoportables, que posteriormente se extendieron al Suroeste e incluso al Oeste de la Isla con la tormenta Claudia. Estos episodios no han dejado de repetirse, confirmando que no estamos ante un evento puntual ni excepcional«, relatan.

La Plataforma denuncia que la empresa concesionaria -Aquanaria-, junto con parte del Gobierno de Canarias, el Cabildo «e incluso algunas instituciones académicas con intereses en el sector de la acuicultura están promoviendo un relato que atribuye la contaminación actual a un supuesto vertido de ácido sulfhídrico que se pudo producir a principios de octubre, hace dos meses sin afectación alguna a otras especies salvajes. Esta explicación es insostenible: contradice el comportamiento del mar, ignora más de 20 años de impactos asociados a las jaulas marinas y busca desviar la atención del verdadero origen de la contaminación únicamente por proteger evidentes intereses económicos privados. Las observaciones continuas de la ciudadanía, pescadores y colectivos ambientales apuntan de forma reiterada a las jaulas marinas de acuicultura intensiva, cuyas emisiones orgánicas y químicas son arrastradas hacia la costa cuando soplan los vientos del Este o componente Sureste. Este patrón coincide plenamente con lo detectado desde octubre. La existencia de calmas previas, típicas de septiembre y octubre, reducen la oxigenación de las masas de aguas de las jaulas marinas, que albergan más de 40.000 ejemplares de lubinas cada una, con la sobrecarga que supone para la bahía, incapacitada para dispersar los residuos generados, acrecentando su acumulación, anoxia y generación del ácido sulfhídrico que asfixia las lubinas en un círculo vicioso creciente dada la importante cantidad de sulfatos que tiene la propia agua de mar«.

La Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio exige a las administraciones competentes: 1. Información clara, veraz y actualizada sobre la calidad del agua en todo el litoral afectado. 2. Publicación inmediata de los resultados de los análisis oceanográficos y sanitarios realizados por los organismos públicos. 3. Investigación independiente y rigurosa del protagonismo de las jaulas marinas en la contaminación detectada, excluyendo a científicos que puedan tener posiciones sesgadas por su implicación en la promoción de acuicultura intensiva en Canarias. 4. El cese de explicaciones imprecisas o contradictorias que restan credibilidad a la gestión pública.

En el comunicado, la Plataforma solicita participar de forma directa en las reuniones del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), «que se han activado, aunque tarde, ante un episodio que afecta a la salud pública, al medio marino y al uso del litoral; en todas las comisiones de investigación que se constituyan para esclarecer las causas, evaluar daños y depurar responsabilidades. La ciudadanía tiene derecho a estar representada allí donde se toman decisiones que afectan a su costa, su salud y su seguridad».

El colectivo denuncia que vecinos y bañistas «han acusado inflamaciones intestinales, molestias respiratorias y erupciones cutáneas y otras alteraciones en su salud tras el contacto con las aguas afectadas. Esta situación exige investigación y la adopción de medidas preventivas, mayor vigilancia y una comunicación pública transparente. La Plataforma reitera que las jaulas marinas deben ser alejadas al menos 2 kilómetros de la costa o, de persistir la afectación ambiental y sanitaria, retiradas definitivamente, tal y como ya se ha hecho en otras islas ante impactos reiterados. No puede prevalecer el uso privativo y lucrativo del dominio público marítimo-terrestre sobre el derecho colectivo a un litoral limpio, seguro y saludable.

Por último, la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio continuará impulsando acciones informativas, sociales y legales hasta que se esclarezcan las causas reales de la contaminación y se tomen medidas efectivas para proteger la costa de Gran Canaria. «Exigimos verdad, transparencia y participación. El litoral es de todos«, concluyen.