El personal de Telde Limpia usa pulseras inteligentes para prevenir riesgos por altas temperaturas El Ayuntamiento pone en marcha un proyecto piloto que monitoriza en tiempo real la temperatura corporal y las condiciones ambientales de los operarios

Imagen de una trabajadora de limpieza del ayuntamiento de Telde con su pulsera inteligente para prevenir los golpes de calor.

CANARIAS7 Telde Sábado, 16 de agosto 2025, 20:13

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, ha puesto en marcha una prueba pionera con pulseras inteligentes para proteger al personal de limpieza viaria ante las altas temperaturas propias del verano y los efectos del cambio climático.

Cinco trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos ya utilizan estos dispositivos que permiten medir, en tiempo real, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y las condiciones ambientales. Esta tecnología permite anticipar situaciones de riesgo, evitar posibles golpes de calor y reforzar la seguridad del personal durante su jornada laboral.

Desde la Concejalía que dirige María Calderín destacan que «esta tecnología permitirá reforzar la prevención y mejorar la respuesta ante episodios de calor extremo, garantizando unas condiciones más seguras para el equipo de trabajo». La edil mostró su confianza en que la iniciativa obtenga buenos resultados y anunció que, si así fuera, se implantará de forma progresiva al resto del personal.

La experiencia piloto tendrá una duración inicial de tres meses y evaluará a un grupo seleccionado con perfiles profesionales distintos, lo que facilitará un análisis más exhaustivo del funcionamiento de la herramienta. Esta acción forma parte del compromiso de Valoriza Servicios Medioambientales con la salud laboral y la adaptación al cambio climático, dentro de su estrategia para garantizar condiciones seguras y saludables a toda la plantilla.