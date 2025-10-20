Un olor nauseabundo en la costa teldense preocupa a los vecinos de Melenara y Salinetas La Asociación de Vecinos Meclasa ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Telde a la búsqueda de respuestas para frenar el deterioro ecológico que sufre la zona

Rafael Falcón Telde Lunes, 20 de octubre 2025, 17:55

Los vecinos de Salinetas y Melenara han elevado su voz de alarma. A través de la Asociación de Vecinos y Simpatizantes de Melenara, Clavellinas y Salinetas (Meclasa) han presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Telde en el que expresan su preocupación al detectar «emanaciones de olores nauseabundos, presencia de aguas con aspecto aceitoso y una notable alteración del entorno natural, lo que genera preocupación no solo por el impacto ecológico, sino también por los riesgos para la salud pública, el bienestar de los residentes y la imagen turística de la costa».

La organización vecinal reclama medidas urgentes para frenar el deterioro ecológico que afecta a enclaves como Salinetas y Melenara y que, según afirman, «se constata una situación de grave deterioro ambiental en el litoral del municipio. Meclasa, a través de su presidente Leonardo Hernández, solicita que «se realice de manera urgente una inspección técnica y medioambiental en la zona afectada, con análisis de aguas y suelos, y se publiquen sus resultados de forma accesible y transparente», así como que «se informe públicamente sobre el origen de los vertidos o alteraciones detectadas, incluyendo posibles responsabilidades administrativas o empresariales».

La preocupación vecinal ha provocado que la asociación presentase este escrito con la intención de que «se adopten medidas inmediatas para restaurar la calidad ambiental del litoral, incluyendo limpieza, control de vertidos y vigilancia permanente». Meclasa también solicita que «se convoque una reunión informativa con nuestro colectivo vecinal, en la que se expongan las actuaciones previstas y se escuche la voz de los vecinos y vecinas».

Hay muchas versiones sobre lo que está sucediendo. Se ha hablado de las jaulas marinas, y desde Meclasa exigen su traslado «a la ubicación mas alejada de la costa, o se proceda a su retirada definitiva del entorno costero de Salinetas y Melenara por el evidente perjuicio ambiental y social que generan», aunque advierten que no tienen datos reales de cuál es realmente el problema que se está generando últimamente en la costa teldense.

La plataforma vecinal espera una respuesta clara y que las administraciones competentes actúen con rapidez para solventar este problema «que genera riesgos para la salud pública», destacan.

