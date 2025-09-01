Ochenta y seis personas optan a sacarse el permiso para poder conducir taxi en Telde Las pruebas tendrán lugar los días 25 y 26 de septiembre

El Ayuntamiento de Telde ha publicado en el tablón de anuncios de su sede electrónica (telde.es) la convocatoria para la prueba de aptitud para la obtención del Permiso Municipal de Conducir que habilita a sus titulares para la conducción de vehículos auto-taxis en el municipio. A falta de la lista definitiva, son 86 los aspirantes que optarán al carnet.

Las pruebas se celebrarán los días 25 y 26 de septiembre en diferentes turnos según los anexos publicados en web municipal. El día 25 a las 9.00 horas se examinarán los solicitantes recogidos en el Anexo I y a las 11.00 horas los del Anexo II, mientras que el día 26 a las 9.00 horas lo harán los del Anexo III y a las 11.00 horas los del Anexo IV. Todas las pruebas se desarrollarán en el salón de actos de la sede de Protección Civil, situada en la calle Conde de la Vega Grande número 7, en San Juan.

Los aspirantes deberán acudir provistos de su Documento Nacional de Identidad, un callejero del municipio —pudiendo utilizar GPS aunque los posibles errores de la aplicación no se computarán como aciertos— y un bolígrafo azul.

El plazo de reclamación o subsanación de errores en las listas provisionales es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas provisionales quedarán automáticamente elevadas a definitivas.

Si se presentara alguna reclamación, se procederá a su revisión y, en caso de ser necesario, a su subsanación y posterior publicación de la lista definitiva. Si no procediera rectificación alguna, se publicará un anuncio informativo que elevará las listas a definitivas.

