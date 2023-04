La nueva solución de Carburos Metálicos para neumáticos más seguros y sostenibles

Carburos Metálicos, compañía líder en el sector de gases industriales y medicinales en España que forma parte del grupo Air Products, en colaboración con Tenercan Logística, ha instalado en la estación de servicio El Cubillo, en Telde (Gran Canaria), su primer dispensador de nitrógeno para el inflado de neumáticos de todo tipo de vehículos. Por medio de esta iniciativa, Carburos Metálicos quiere ofrecer a los conductores un producto que hasta ahora solo utilizaban los profesionales de sectores como la aviación y las competiciones automovilísticas.

Comparado con el aire comprimido que se emplea habitualmente, el nitrógeno es un gas inerte carente de polvo, aceite y humedad, que son los principales factores de envejecimiento prematuro del neumático. El nitrógeno también es más estable y retrasa la pérdida de presión, lo que favorece que las gomas se utilicen durante más tiempo en condiciones óptimas y de esta forma se consigue alargar su resistencia y su vida útil.

Hasta ahora, la normativa europea que limita las emisiones contaminantes de los vehículos a motor no contemplaba el impacto medioambiental y en la salud humana de elementos como los neumáticos. No obstante, la futura norma Euro 7, que entrará en vigor en 2025 en la Unión Europea, no solo limitará como hasta ahora la emisión de gases contaminantes por los tubos de escape sino también la de partículas que genera la fricción entre el neumático y la carretera, en este caso en forma de microplásticos. Esta nueva regulación, además, se aplicará a todos los vehículos, incluidos los eléctricos.

Ampliar Juan Carlos Alonso

El inflado con nitrógeno se identifica fácilmente por el tapón de color verde que cierra la válvula del neumático, para diferenciarlo del inflado con aire comprimido que utiliza el color negro habitual.

Seguridad y sostenibilidad

El sector aeronáutico y el de los deportes de motor de alta competición utilizan el nitrógeno en el inflado de ruedas porque reduce el riesgo de un reventón cuando el neumático se sobrecalienta. De igual modo, un neumático con la presión de inflado idónea ofrece una mayor capacidad de frenado y una mejor adherencia al asfalto en cualquier circunstancia.

Además, los neumáticos inflados con nitrógeno reducen el consumo de carburante ya que, al conservar el nivel óptimo de presión más tiempo, su resistencia al avance del vehículo es menor. Esto se traduce, finalmente, en menores emisiones de gases de efecto invernadero.

El nitrógeno suministrado por Carburos Metálicos para esta estación de servicio se produce y envasa en Canarias, concretamente en la planta que la compañía opera en Telde. De esta forma, 2 se contribuye a consolidar el tejido industrial del archipiélago y, a su vez, se evitan las emisiones que implicaría transportar el producto desde la Península.

Esta iniciativa está alineada con el compromiso medioambiental de Carburos Metálicos en su objetivo de sostenibilidad 'Third by '30' que contempla la reducción de un tercio de la intensidad de emisiones directas, indirectas y las que provienen de la cadena de valor de aquí a 2030. Todo ello como paso previo para alcanzar la neutralidad en carbono de sus operaciones en 2050.

«La sostenibilidad se encuentra en el centro de la actividad de Carburos Metálicos y el fomento del uso del nitrógeno en el inflado de los neumáticos está alineado con nuestro deseo de ofrecer productos que permitan a los usuarios de vehículos rodados reducir cada vez más las emisiones contaminantes. Por ello, a través de este tipo de iniciativas colaboramos para crear juntos un futuro más limpio» ha comentado Miquel Lope, Director General de Carburos Metálicos.

Sobre Carburos Metálicos

Carburos Metálicos es una compañía líder en el sector de gases industriales y medicinales que produce, distribuye y vende gases para múltiples sectores: metalurgia, vidrio, aguas, alimentación, medicinal, energía, petroquímica, laboratorios, congelación, refrigeración, enología, ocio y bebidas. La compañía aporta una amplia gama de productos, soluciones y servicios a sus clientes, así como materiales y equipos destinados a las aplicaciones de estos gases.

Fundada en 1897, Carburos Metálicos lleva 125 años al servicio de la industria de nuestro país y siempre ha mantenido un fuerte vínculo con la sociedad. Actualmente, es líder en el sector de gases industriales y medicinales en España y un referente en el sector químico en cuestiones de seguridad, innovación y sostenibilidad.

Carburos Metálicos cuenta con un equipo de más de 700 profesionales en España, una capacidad diaria de producción de más de 1.200 toneladas de gas licuado (mtpd), 12 plantas de producción, 14 plantas de envasado, 2 laboratorios de gases de alta pureza y un centro de I+D ubicado en Bellaterra (Barcelona) que dan servicio a más de 100.000 clientes. Desde 1995, la compañía pertenece al grupo estadounidense Air Products (NYSE:APD).

Air Products (NYSE:APD) es una empresa de gases industriales líder en el mundo, con más de 80 años de actividad, centrada en el suministro de energía, en el medio ambiente y en los mercados emergentes. La compañía tiene dos pilares de crecimiento impulsados por la sostenibilidad: la actividad base de Air Products es proporcionar gases industriales esenciales, los equipos relacionados y su experiencia en aplicaciones a clientes en docenas de sectores productivos, entre los que se encuentran las industrias del refinado, la química, la metalúrgica, la electrónica, la manufacturera y la alimentaria; la compañía también desarrolla, diseña, construye, posee y opera algunos de los mayores proyectos de gas industrial y captura de carbono del mundo, suministrando hidrógeno limpio a escala mundial para el transporte global, los mercados industriales y la transición energética en general.

Además, Air Products es líder mundial en el suministro de tecnología y equipos de proceso de gas natural licuado, y suministra globalmente turbo maquinaria, sistemas de membrana y contenedores criogénicos.

El grupo Air Products registró unas ventas de 12,7 millones de dólares en 2022 por sus actividades en más de 50 países y cuenta actualmente con una capitalización de mercado en torno a los 70.000 millones de dólares. Más de 21.000 empleados de orígenes diversos, apasionados, comprometidos y con talento se guían por el propósito de Air Products de crear soluciones innovadoras que beneficien al medioambiente, mejorar la sostenibilidad y reimaginar lo que es posible para dar respuesta a los desafíos a los que se enfrentan los clientes, las comunidades en las opera y el mundo en general.