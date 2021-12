Esta noche será reasfaltada la salida a la GC-1 desde la Estrella

Así luce la vía que se adecentará hoy, una actuación por la que la población no solo de Telde, sino de toda la isla llevaba tiempo esperando. / ARCADIO SUÁREZ

Adiós a los baches y socavones que se acumulan en apenas 10 metros en el firme de la salida 7 a la GC-1, dirección la capital, a la altura de La Estrella. Hasta ahora, la gran profundidad de varias de estas grietas aseguraban el accidente del motorista que no lograba sortearlas y el daño de la amortiguación del coche que atravesaba este corto pero enormemente transitado tramo. Una situación que generaba continuas quejas de la población que sufre, perpleja, el mal estado de una vía que hace ya demasiado tiempo que no se adecenta. Hasta ahora. Según adelanta Teldeactualidad, la repavimentación de este acceso a la principal arteria de la isla será acometida por la entidad Parque Comercial La Mareta entre las 22.30 horas de hoy, y las 6.00 de mañana, con el fin de no interferir demasiado en la circulación.

Una actuación que llega gracias al impulso de la alcaldesa, Carmen Hernández, quien había declarado este arreglo como prioritario y urgente a pesar de que no dependía del Consistorio sino de la empresa concesionaria. Así, en una reunión con el vicepresidente del Cabildo y consejero de Gobierno de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Miguel Ángel Pérez del Pino, en el que también solicitó la mejora del acceso a la GC-1 en la zona industrial de Salinetas (GC-117), el ente insular requirió a La Mareta que ejecutase el proyecto que al fin se acometerá esta noche.

«Ha sido una reunión muy productiva porque nos preocupa mucho el estado de estas vías, pues son miles de usuarios los que las utilizan, de Telde pero también de toda Gran Canaria. Además, estamos hablando de un asunto de seguridad. Y la respuesta del Cabildo ha sido positiva, por lo que esperamos que en un breve plazo esas carreteras puedan ya estar en óptimas condiciones», aseveró por aquel entonces Carmen Hernández. Por su parte, Pérez del Pino aseguró que desde la institución insular comparten la opinión de que se trata de un asunto que debe ser abordado con máxima prioridad por la entidad responsable del mantenimiento de esa sección de la carretera, «y por ello, nos ponemos al frente para solicitar que se actúe de manera inmediata para acondicionar la vía», señaló. Y así ha sido.

El Cabildo entendió que la vía próxima a la gasolinera BP contiene baches que ocasionan que los conductores realicen maniobras bruscas que pueden ocasionar accidentes. También tomó nota sobre la vía GC-117, esa sí competencia insular, y se comprometió a estudiar la solicitud y dar prioridad a la búsqueda de una solución. Pero en lo que esta llega, el Consistorio acometió hace varias semanas una intervención provisional para aliviar el impacto de baches y socavones en la amortiguación de los vehículos que transitan por la misma.