Un nido de avispas obliga a cerrar el parque infantil de La Garita El Ayuntamiento de Telde bloqueará el acceso temporalmente para preservar la seguridad de los usuarios

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 21:54

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Telde, dirigida por Juan Francisco Artiles, ha procedido este jueves al cierre temporal del parque infantil de La Garita para preservar la seguridad de los usuarios, tras localizar un nido de avispas en el yacimiento arqueológico de Lomo Los Melones.

El bloqueo cautelar del acceso al espacio de juegos se mantendrá hasta que se solucione el incidente. Asimismo, de manera inmediata desde el avistamiento, se ha comunicado a la Consejería de Patrimonio Cultural del Cabildo de Gran Canaria la localización del enjambre, ya que es el órgano competente para paliar la situación, al tratarse de un lugar protegido.

Desde el Consistorio se ruega a la ciudadanía el cumplimiento de la norma de no entrar a dicho parque ni hacer uso de sus instalaciones mientras continúe precintado y se traslada un mensaje de disculpas por las posibles molestias causadas.