Estados Unidos reconoce a el arte fotográfico de Laura Collado

'There will be no peacewithout justice'Obra galardonada con elsegundo premio. / C7

Todo comenzó durante su adolescencia, cuando Lara Collado sufría bullying por parte de sus compañeros de clase. Llegaba a su casa cargada de tensión y lo único que le desahogaba era quitarle a su padre, sin que se diese cuenta, una de las cámaras que tenía guardadas para ponerse a sacar autorretratos. A partir de ahí se convirtió en su vía de escape y en casi una necesidad.

Desde pequeña le gustó mucho las clases de pintura al óleo a la que sus padres le habían apuntado. Pero la alta carga de exámenes y de tareas a medida que fue superando cursos le obligó a dejar de ir, aunque pronto encontró un reemplazo del pincel en las cámaras. Sentía que era casi lo mismo, pero con la diferencia de que el resultado final se obtenía mucho más rápido. Pensaba en lo que quería enseñar a la gente, iba al lugar donde mejor podía captarlo y le daba al botón de la cámara. Parecía fácil. Pero pronto se dio cuenta de que no era tan sencillo.

Era difícil plasmar lo que imaginaba porque muchas veces le faltaban elementos. Entonces fue cuando decidió meter mano en sus fotos a través de programas de edición digital. Estos le permitían poner su sello personal y transmitir con mayor precisión su idea. Añadió objetos y otros componentes a la realidad de sus fotografías y entonces fue cuando ya empezó su andadura hasta el hoy día.

Con este estilo, al que a Collado le gusta denominar como fotografía conceptual pictórica, ya se ha hecho un hueco como una de las promesas artísticas con mayor proyección de Telde. Sobre todo después de que hace poco tiempo lograse un primer y segundo premio en los Muse Photography Awards, un prestigioso certamen de fotografía celebrado en Estados Unidos al que se presentaron este año más de 3.500 personas de más de 50 países diferentes.

Recibió el oro gracias a una serie de tres imágenes titulada 'When the party is over' (cuando la fiesta se termina), formada por las fotos 'When party is over', 'Broken pieces' (piezas rotas) y 'Oblivion' (olvido). «Esta serie de autorretratos habla del proceso por el que pasamos cuando un ser querido abandona nuestra vida. Es el duelo al que nos enfrentamos cuando perdemos a alguien -no necesariamente fallecido- hasta que aprendemos a dejarle marchar. En ella se trata la impotencia, la angustia, el abandono y el dolor más profundo», explica la joven artista de 27 años. El segundo puesto se lo llevó con 'There will be no peace without justice' (No habrá paz sin justicia), una alegoría dedicada al feminismo con diversos secretos escondidos en la imagen.

Pero este no es el primer reconocimiento a su obra. Ya logró el año pasado el pase a la final y una mención especial en otro concurso norteamericano, el Fine Art Photography Award. Además, tras el premio de este año se han puesto en contacto con ella desde una sala de exposiciones de Alicante para que lleve hasta allí su arte.

Frenazo en Canarias

A pesar de sus últimos éxitos, la teldense revela que le está siendo muy difícil hacerse un nombre en Canarias. «Aquí no me están dando la oportunidad. He llamado a 20 entidades para intentar exponer en sus salas y solo me han contestado tres que tampoco me han dicho que sí . Siento que se frena mucho al nuevo artista. Quien quiere crecer se ve obligado a irse fuera», lamenta. Solo en 2020, en la quinta edición del seminario Emprendiendo en Femenino celebrado en la Villa de Ingenio, tuvo la oportunidad de hacer una muestra en solitario.

Collado utiliza su arte con una gran intención. Todas sus obras van cargadas de crítica con una temática muy variada. Le apasiona tratar temas como el feminismo, la violencia de género, el medioambiente o las enfermedades mentales y físicas.

Se crió y creció en Tufia. En este ambiente costero su padre, Ernesto Collado, le enseñó su gran afición: el buceo. Años más tarde fue ella quien transmitió su afán por las fotos a su progenitor. Ahora disfrutan juntos uniendo ambos hobbies. Lo hacen tan bien que hace poco ganaron el primer premio del concurso de fotografía submarina, FotoSub 2022, celebrado en las aguas de Tufia y Taliarte. El galardón se lo llevaron en la categoría de cámara compacta gracias a un trabajo conjunto de seis imágenes. Dentro de esta clase también se les otorgó el trofeo a la mejor foto macro y a la mejor captura de ambiente con modelo.