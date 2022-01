El mundo admira el salto del garrote

Nadie podía llegar a pensar hace 100 años que el salto del pastor, una costumbre que formaba parte del día a día de muchas personas que se ganaban la vida con la ganadería en las islas, iba a ser tan admirado alrededor del planeta. Lo que a día de hoy se usa como un juego tradicional, los antiguos habitantes canarios lo utilizaban como medio de transporte para ir de un lado a otro saltando por la tan desnivelada orografía de las islas entre barrancos y riscos.

Pero para que algo tenga tanta repercusión, tiene que haber una buena historia. Y de ello se ha encargado el teldense Isidoro Falcón, productor e impulsor de 'Jurria: Guardianes del Garrote', un documental de montaña que ha montado con la que él mismo considera como « indispensable ayuda» de Pedro Cubiles, director de esta obra, y Jon Castellano, «uno de los mejores creativos que he visto en mi vida», asegura Falcón emocionado.

El teldense cuenta que la idea le surgió en diciembre de 2018 tras la visita al Bilbao Mendi Film Festival, un festival de cine de montaña, donde quedó impregnado de lo que había visionado y con el que dice haberle venido una inspiración de brillantez inesperada para crear su propio documental. «Antes de llegar al hotel que me hospedaba, ya tenía la idea y hasta el título. Sabía que la gente que estuvo allí ese día quedaría impresionada al ver lo que hacían los antiguos pastores canarios con el salto del pastor», asegura el grancanario. Propuso la idea a Pedro Cubiles, que rápidamente dio su visto bueno al proyecto y se pusieron manos a la obra durante todo el 2019.

«Para enganchar y llegar al espectador, había que encontrar una historia real con un protagonista real», detalla Cubiles. Buscando a un buen candidato, hablaron con Francisco Suárez, el cronista oficial de La Aldea de San Nicolás, quien conocía a la persona perfecta. Bonifacio García, más conocido como 'Maestro Paco'. Considerado como uno de los salvadores del salto del garrote. Durante los años 70, cuando esta práctica empezaba a estar en claro desuso debido a la llegada del turismo propiciando el éxodo rural en las islas hacia las ciudades y pueblos costeros, este señor de Tazarte decidió levantar una escuela para enseñar esta habilidad a las nuevas generaciones y rescatarla del olvido. Ahí promovió sus conocimientos y técnicas más avanzadas.

Encontrar al protagonista idóneo fue la semilla que luego se regó con otras tantas buenas decisiones. La música, tiros de cámara con drones, un buen hilo conductor y un elemento fundamental sin el que este reportaje no tendría sentido: la orografía. La riqueza paisajística, en este caso de Gran Canaria, sale a relucir en este cortometraje, donde se enseñan las bellezas desde el Risco de Agaete, las entrañas de Guayadeque, la mirada a través de la Ventana del Nublo en San Bartolomé de Tirajana, etc. El binomio saltador y paisaje van siempre cogidos de la mano, ya que si los barrancos y desniveles no existiesen en el archipiélago, sus pastores nunca hubiesen tenido que recurrir al garrote para moverse por laderas y vertientes.

Para las demostraciones se hicieron con los mejores saltadores y se formó lo que se denomina como 'jurria', un grupo de personas que caminan por senderos para aplicar esta técnica.

Estamos ante uno de los tesoros audiovisuales que guardará por siempre una parte del patrimonio canario. El documental ha viajado a lo largo del mundo, siendo premiado en lugares donde apenas se conoce la cultura del archipiélago. La obra fue premiada en los festivales de películas de montaña de Inkafest, en Perú; en el de Bratislaba, en Eslovaquia; y en Fuerteventura. En total durante 2021 visitó 27 certámenes repartidos por el globo terráqueo: Corea, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda y hay que destacar el prestigioso Festival Internacional de Cine de Montaña de Katmandú, en Nepal.

De momento no es una película pública, pero su productor, Isidoro Falcón, no descarta que en un futuro se pueda acceder a ella en alguna plataforma.