Los mosquitos atormentan a vecinos en El Ejido por culpa de un estanque privado

Hace años que apareció un problema de mosquitos al final de la calle General Prim, en El Ejido, junto a un antiguo estanque privado. Y es que el agua estancada que este tiene en su interior ha acercado a una gran comunidad de mosquitos que revolotean día y noche frente a un edificio en el que viven decenas de personas hartas de encontrarse con esta situación tanto en el interior de sus viviendas, como al bajar a la calle.

Los habitantes de esta zona están todo el día con el insecticida en mano y con las mosquiteras en sus ventanas siempre puestas. «En verano se acentúa y es horroroso», indica una vecina afectada. «Se meten en el portal y en nuestras casas. Es un tormento tenerlas todo el día aquí. Si se meten en casa por la noche son muy molestas por el sonido que hacen mientras vuelan», explica. Muchas veces se encuentran en un dilema de si abrir la ventana al completo para no achicharrarse de calor o mantenerlas cerradas para que los diminutos intrusos no entren en sus casas. En la gran mayoría de casos acaba ganando el calor, por lo que los bichos se acaban apoderando de los interiores.

Esta es una plaga de mosquitos que no suele picar, aún así no es agradable ni higiénico tenerlos todo el día cerca. En el portal del edificio ya se han hecho un hueco desde hace tiempo y no parece que se quieran ir por ahora.

Los vecinos ya han comunicado al Ayuntamiento el malestar ante esta situación, en la que el Consistorio no puede intervenir de primera mano al ser una infraestructura de carácter privada.

Lo que sí ha hecho el Gobierno local es personarse hasta en dos ocasiones en la zona para conocer de primera mano la problemática, cosa que hará una tercera vez en las próximas semanas. De esta manera están aconsejando a los vecinos de lo que pueden hacer para evitar que entren en sus viviendas. Del mismo modo, se ha contactado con el titular del estanque para asesorarle sobre qué medidas puede tomar para solucionar el problema.