Las mesas técnicas para la renovación de la rambla de Salinetas arrancan en mayo

El Ayuntamiento de Telde celebró ayer el Pleno del mes de abril. El grupo de gobierno llevó este viernes un total de once reconocimientos extrajudiciales de crédito, que quedaron aprobados, por un montante cercano a 1,5 millones de euros, entre ascensores, vigilancia de fuentes, primas de seguros, minutos, servicios funerarios, etc.

Una curiosidad del Pleno de abril fue ver, por primera vez, a la nueva concejala del grupo de gobierno Janoa Anceaume, ex de Vox, sentada junto a su excompañera de partido Rita Esmeralda. Desde que Janoa Anceaume abandonase Vox y entrase a formar parte del gobierno municipal como titular de las concejalías de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo no habían estado juntas codo a codo en su particular ubicación en el Salón de Plenos. Ni se cruzaron miradas, ni se saludaron.

Pero al margen de esta anécdota, una vez más, el Pleno tuvo su punto álgido en el capítulo de ruegos y preguntas. La oposición planteó diversos aspectos, destacando a pregunta de Héctor Suárez (CC) la contestación del vicealcalde Sergio Ramos, en relación a la rambla de Salinetas, en la calle Américo Vespucio. Ramos adelantó que durante la primera semana de mayo se iniciarán las mesas técnicas de trabajo con los vecinos que a través de correo electrónico, WhatsApp o llamada telefónica han querido formar parte de ellas, reiterando una vez más que «en la rambla de Salinetas se hará lo que quieran los vecinos y no se talará ni un solo árbol».

Por su parte, el alcalde Juan Antonio Peña adelantó que el 6 de mayo se efectuará el acto en el que se presentarán los nuevos agentes de policía local en prácticas al municipio.

Continuando con el capítulo de ruegos y preguntas, y en contestación a la portavoz de NC Celeste López, el alcalde anunció que los empleados públicos ya no pueden fichar a la entrada de sus puestos de trabajo con el reconocimiento facial por «una sentencia judicial. A raíz de una denuncia interpuesta por un agente de la Policía Local y un trabajador municipal nos ha llegado un fallo judicial en el que se destaca que en con este sistema de control horario facial no se garantiza la protección de datos, al igual que con el sistema de geolocalización, por lo que desde esta semana los trabajadores municipales de Telde tienen que fichar por pin. No es un capricho, es a raíz de un fallo judicial», recalcó.

También se le cuestionó al alcalde por parte de Vox el cierre que tienen los quioscos de la rambla de Arnao. Peña fue claro: «Esos quioscos no tienen suministro ni de agua, ni luz, por lo que hace falta una enorme inversión para luego sacarlos a concurso». En relación al mercadillo de Jinámar, el alcalde de Telde destacó que tras 38 años de funcionamiento ya se les ha requerido la documentación a los puesteros con el fin de iniciar un proceso de ordenación del mismo cuanto antes.

El Pleno tomó conocimiento de la liquidación del presupuesto de 2023 con un superávit de 111.241.686,58 euros, con un ahorro de 31 millones más respecto al ejercicio anterior, que cerró con 79 millones. El alcalde Juan Antonio Peña valora que «este es un resultado que permite continuar desarrollando acciones y ejecutando las mismas para solventar los problemas de la ciudad y hacer frente a situaciones adversas, además de proyectar el presente y futuro de Telde».