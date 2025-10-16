Melenara pondrá en valor el producto local en la Feria Km.0 de Gran Canaria 45 productores de la isla estarán presentes en la costa teldense los próximos días 25 y 26 en una cita que contará con múltiples actividades paralelas

Rafael Falcón Telde Jueves, 16 de octubre 2025, 16:56 Comenta Compartir

La Feria Km.0 de Gran Canaria se ha convertido en una cita ineludible para poner en valor el producto local y para valorar el consumo sostenible. La próxima semana -el sábado 25 y el domingo 26 de octubre- el parque urbano de Melenara acogerá, de 9.00 a 14.00 horas, esta cita a la que acudirán 45 productores de toda la isla, entre los que destacan 20 del municipio de Telde.

El evento se presentó este jueves en el mismo recinto que acogerá la feria, con la asistencia de la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, la concejala de Sector Primario, María González Calderín, y el director de Comercio de la Cámara, Ramón Redondo. La consejera, natural de Telde, subrayó la importancia de este formato «que acerca a los consumidores el esfuerzo y la calidad de quienes sostienen nuestro territorio», y celebró que esta edición se realice junto al mar. «Telde es uno de los grandes centros pesqueros de Gran Canaria, y con esta feria, que se celebra junto al mar, queremos reconocer el trabajo de la gente del mar y de los productores que, día a día, hacen posible nuestra soberanía alimentaria», afirmó Alonso.

Y es que la Feria Km.0 Gran Canaria en Telde se traslada en esta ocasión a la costa para rendir homenaje a los oficios vinculados al mar y destacar el papel de la Cooperativa de Pescadores de Melenara, que ocupará un lugar protagonista en el recinto.

El alcalde Juan Antonio Peña resaltó que «Telde está de enhorabuena con la llegada de este evento a Melenara, ya que representa una oportunidad para visibilizar la calidad de los productos teldenses y fortalecer la relación directa entre productores y consumidores». el 25 y 26 de octubre, Melenara será el punto de encuentro de miles de ciudadanos.

La 33ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria, que se celebrará en el parque urbano de Melenara, rendirá homenaje a los oficios vinculados al mar. Este evento servirá como prolongación al homenaje que por el día de la mujer rural el Ayuntamiento de Telde le hizo a tres mujeres muy vinculadas al mar en el municipio. Durante los días 25 y 25 de octubre, la Feria estará complementada con una infinidad de actividades paralelas, como catas, talleres, música a cargo de grupos folclóricos, exhibiciones de deportes autóctonos, la recreación del antiguo arte de pesca del chinchorro y hasta una carrera de flotadores, entre otras.