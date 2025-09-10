Melenara dirá adiós al verano el 20 de septiembre con su primera Noche de Maridaje Restauradores y bodegueros expondrán sus productos, en una velada donde no faltará la música y que contará con un novedoso pasaje luminoso con fauna marina por la costa teldense

Rafael Falcón Telde Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:49 Comenta Compartir

Telde sigue apostando por su producto local y por la organización de eventos que sirvan para dinamizar el municipio. El Ayuntamiento de Telde, a través de la concejalía de Sector Primario, presentó ayer en el parque de Melenara Noche de Maridaje, un nuevo evento dentro del proyecto Saborea Telde que pretende poner en valor tres ejes principales de la ciudad: la costa, la gastronomía y el sector empresarial local.

El acontecimiento pionero se celebrará en el entorno de Melenara el próximo 20 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, extendiéndose hasta la medianoche. Este acto está inspirado como homenaje al 25 aniversario de la bandera azul en Melenara, la culminación del programa Súbete a la ola de la vida y al fin de la temporada alta en la cota teldense, con el fin del verano. La jornada se abrirá en la avenida con un pasacalle anunciador con batucada. A las 20.00 horas, el parque de Melenara acogerá una feria gastronómica de tapas y vinos con productos kilómetro 0 de Telde. La velada será amenizada con la actuación de un violinista y un saxofonista, desde las 22.30 horas. Como actividad especial, a las 20.30 horas se desarrollará en la playa un pasaje luminoso de elementos marinos con música ambiental, en el que se podrán observar diferentes animales acuáticos, desde caballitos de mar hasta tiburones o tortugas, entre otras sorpresas.

En el acto de presentación del evento estuvieron la concejala de Sector Primario y Playas, María Calderín; la edil de Desarrollo Local, Nayra Navarro; y la presidenta de la Zona Comercial Abierta de Telde, Natividad Suárez.

Los locales gastronómicos de San Juan, San Gregorio y la costa teldense que participarán esa noche son los siguientes: La Canela, Cafetería La Boheme, Oasis Chill Out, Restaurante Unión, Restaurante Juan Jamón, Cafetería El Boca, Pub La Araña, Burger Maniatikos San Juan, Restaurante Pizzería Venecia I y II, Restaurante Los Corales y el foodtruck Tortidilia. Por su parte, el vino lo pondrán la Bodega Hinojo, Higuera Mayor, Señorío de Cabrera y Las Tirajanas.

María Calderín aseguró durante su intervención que «desde la Concejalía de Sector Primario se pretende acercar el producto Km0 de una manera diferente y a través de la restauración y la participación de las bodegas, dirigida a un público diverso». En este sentido, la concejala trasladó el agradecimiento «a los locales que harán un esfuerzo doble esa jornada para atender la demanda en sus locales y a la misma vez en este evento que promete consolidarse en la costa de Telde». Por su parte, la presidenta de la ZCA de Telde, Natividad Suárez, en representación de los locales de restauración, devolvió el agradecimiento al Ayuntamiento «por pensar siempre en nosotros para organizar este tipo de eventos en los que estamos encantados de colaborar y poner nuestros productos al servicio de la ciudadanía».

Temas

Playas

Telde

Restauración