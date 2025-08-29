Melenara despliega este sábado 315 kilos de material pirotécnico El espectáculo de fuegos artificiales será sobre la medianoche con una duración de entre 17 y 18 minutos y con novedades digitales

Cristina González Oliva
Viernes, 29 de agosto 2025

La playa de Melenara se prepara para uno de los eventos más multitudinarios de la isla, el espectáculo de fuegos aéreos, terrestres y marítimos que congrega a miles de personas cada último fin de semana de agosto en el marco de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen y al Santo Cura de Ars, organizadas por el Patronato Chinchorro. En esta ocasión, al filo de la medianoche de este sábado se quemarán 315 kilos de material pirotécnico con un propuesta nueva, más dinámica y con novedades digitales.

Leonardo Benítez Martel, responsable de la empresa Piromart, encargada cada año de innovar para ofrecer un espectáculo aún mayor que el anterior, anuncia que tendrá una duración aproximada de entre 17 y 18 minutos. Confía en que si todo sale como está previsto, los asistentes disfrutarán de un despliegue que aún no se ha visto en Gran Canaria. De hecho, han estado haciendo algunas pruebas durante los fuegos de Tejina, que quieren ahora implementar en todo su esplendor en Melenara. Entre ellos, cambios en los disparos y secuencias que cruzarán de lado a lado la playa.

Sus nuevos dispositivos digitales, que estrenarán en el evento, permiten incluso realizar los disparos de forma inalámbrica a 800 metros de distancia.

Programación

La programación arrancará a las 22.00 horas con el concierto de La Clave, que amenizará la espera hasta la medianoche. El Ayuntamiento estima que sobre a las 00.25 horas comience el espectáculo de fuegos, aunque el horario siempre está sujeto a la autorización del Aeropuerto en función del tráfico aéreo, por lo que podría adelantarse o incluso retrasarse.

Este año, además, los fuegos serán retransmitidos en directo a través de un enlace que será publicado en las redes sociales del Ayuntamiento de Telde minutos antes de que comiencen. Star Music pondrá el broche de oro a la velada con una verbena que se prolongará hasta las 3.00 horas.

El Consistorio detalla que el balneario del paseo marítimo de Melenara permanecerá abierto hasta las 3.30 horas, mientras que el servicio de socorristas de Proactiva concluirá a las 3.00 horas. A las 4.00 horas se iniciará el desalojo de la playa, ya que a las 5.00 horas dará comienzo el operativo de limpieza.

Aparcamientos

Por su parte, la Policía Local informa de que no habrá cierres permanentes de calles, sino cortes puntuales en función de la afluencia de tráfico. Para estacionar, el solar junto a la calle 12 de Octubre volverá a habilitarse durante el sábado y el domingo. Además, este año habrá disponibles 5.000 metros cuadrados adicionales en dos explanadas: una en la Carretera a Taliarte, junto al campo de fútbol de Melenara, y otra en la calle Narciso Pérez Guzmán, en el acceso desde Casas Nuevas.

La calle 12 de Octubre será la única vía donde estará prohibido aparcar durante la velada, ya que estará reservada para vehículos de emergencia y seguridad. Las autoridades aconsejan acudir con antelación suficiente para evitar retenciones y piden la colaboración ciudadana, respetando siempre la señalización y las indicaciones de los agentes.

También solicitan respetar las áreas delimitadas, especialmente en la playa, durante el lanzamiento de los fuegos artificiales, recordando que estará prohibido el baño mientras se lleven a cabo.