Madrid nunca transfirió los cinco millones que concedió para el Palacio de la Cultura

La culminación del Palacio de la Cultura, en Arnao, tendrá que seguir esperando. El diputado de NC en Madrid, Pedro Quevedo, logró arrancarle cinco millones al Gobierno central para al menos adecentar el exterior del edificio, con el doble objetivo de garantizar la protección de la estructura y, de paso, reducir su impacto visual. Pero todo se frustró. Según confirman fuentes municipales, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez nunca transfirió los 5 millones concedidos.

Por los datos recabados por este periódico, el Ayuntamiento no logró la transferencia de la partida comprometida pese a reiteradas gestiones a lo largo del año. Nunca obtuvo un no, pero tampoco se le explicó la fórmula para materializar esta ayuda, si sería vía convenio o mediante una resolución.

La salida de Quevedo del Congreso restó influencia a Telde

Lo cierto es que cuando el gobierno local tuvo claro que tampoco tendría ya tiempo para ejecutar la obra en plazo, fueron infructuosos sus intentos para que se le volviera a habilitar en 2023. Quevedo ya no estaba en el Congreso y eso jugó esta vez en contra de los intereses de la ciudad. El diputado canario había logrado esta subvención para Telde, entre otras partidas para las islas, a cambio de su voto a los Presupuestos Generales del Estado del 2022, pero con Quevedo fuera del Congreso, Telde perdió influencia.

El ejecutivo local entiende que ha sido clave que por primera vez la partida comprometida no la manejase de entrada el ministerio competente, en este caso, el de Cultura. Telde contaba con varias ayudas en los presupuestos de 2022, los 5 millones para este edificio inacabado de Los Llanos, un millón para el Plan Integral de Jinámar y otro para Empleo.

Las tres estaban en un paquete de financiación dependiente del Ministerio de Hacienda, desde donde fueron transferidas, en un primer paso, a los respectivos ministerios competentes. La diferencia es que la de Cultura tuvo un destino diferente, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, un órgano autónomo del ministerio que dirige Miquel Iceta, que, para Telde, ha sido lo más parecido a un agujero negro.

Fomentas presentó una memoria valorada

No le pilla precisamente de nuevas a Telde la gestión de partidas del Estado gestionadas a partir de la influencia de diputados canarios en Madrid, en este caso, de NC. Por ejemplo, de la época de Mariano Rajoy al frente del Gobierno central se logró el dinero para rehabilitar y reabrir las tres escuelas infantiles o el Plan Integral de Jinámar.

Telde tiene experiencia en tramitar fondos directos llegados de Madrid, que tampoco es fácil ni rápido. Los ministerios suelen transferir dinero a comunidades autónomas, no a municipios. Pero esta vez no fue posible. Ni por teléfono o por escrito ni mediante videollamada. No hubo manera de desbloquear la partida, aseguran estas fuentes.

La empresa pública Fomentas, que iba a asumir la ejecución de esta subvención, llegó a remitir en junio pasado una memoria valorada a la Subdirectora General Económico-Administrativa de la Gerencia de Infraestructuras, pero ni siquiera recibió respuesta. En octubre la alcaldesa volvió a intentarlo, también de forma infructuosa, con el Secretario General de Cultura y Deporte, Víctor Francos. Le solicitó una reunión presencial y a la mayor brevedad posible, pero este alto cargo no tuvo huecos en su agenda para la ciudad.