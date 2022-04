Kilian dijo que en Jinámar hubo conflictos anteriores: «Me la tienen jurada» Tanto José Jesús C. A. alias 'el Negro' como su hijo Kilian José C. H., negaron ante la magistrada haber sido los autores de los disparos alegando que ese día se encontraban en el sur de la isla. Sí que admitieron que entre ambos bandos hubo conflictos anteriores

Kilian José C. H. negó tajantemente haber estado en Jinámar la noche del Viernes Santo: «Estuve en el sur desde el 11 de abril en el complejo Natural Park de Puerto Rico y ese mismo viernes me cambié a otro del que no recuerdo el nombre», detalló. «Luego estuve en el CC Puerto Rico hasta las dos y pico y d espués volví al apartamento en el que estaba como invitado».

Negó haber estado en Lomo Las Brujas y dijo que lo culpaban porque «me la tienen jurada», expuso. «Conozco a Jonathan por el nombre de Martín y he tenido rivalidad con él y problemas anteriores», dijo a la magistrada instructora.

Acerca de su mala relación con Martín Artiles, contó en sede judicial que tuvo una pelea con él en agosto de 2021, aunque negó que el 14 de abril, un día antes de los hechos, pasara nada entre ellos. Pero sí que admitió que esa noche «hubo un incendio, que algún niño tiró una botella y cayó justo detrás de la puerta de mi casa de Lomo Catela, aunque yo no vi nada porque estaba en el sur», justificó.

Como sustento de su supuesta coartada, también contó a los presentes en su comparecencia que el viernes por la noche hubo «un control rutinario de la Guardia Civil y me pararon y multaron por no tener el carnet para esa moto. Iba a una farmacia de guardia para comprarle un biberón a mi hija y hasta los propios guardias me buscaron en la tablet dónde estaba la más cercana». Ese día, añadió, estaba en Arguineguín, por lo que «es imposible que participara en los hechos.

Sobre Alexis Felipe C.R., que fue quien se presentó en la comisaría diciendo que había sido el autor de los disparos y luego reconoció a los agentes que había ido por orden expresa de Kilian José C. H., declaró que había tenido problemas anteriores con él porque lo pilló «forzando mi coche».

Por último y preguntado acerca del grupo de amigos de Martín, dijo que «mucha gente se la tiene jurada por los problemas que han tenido» y sobre el por qué no se había presentado antes, expuso que «cuando me llamó la policía hablé con mi abogado y me dijo que cuando regresara de viaje de vacaciones nos personaríamos en comisaría», finalizó su declaración.

Ni los conocía

Por otra parte, José 'el Negro' declaró que no conocía a las víctimas Martín Artiles y a Kike 'el Peluquero' y que estuvo el Viernes Santo en un complejo llamado Monte Carrera de Arguineguín. Que ese día cenó en el sur y luego se fue de fiesta a una terraza situada en Puerto Rico.

También contó que no sabía por qué las víctimas «lo relacionaban» con estos hechos y que nunca «había tenido problemas con ellos». Admitió el el Toyota Land Cruiser morado que los testigos dijeron que fue el que usaron para ir a Jinámar era de su hermano, pero que no lo usó el Viernes Santo. Por último, manifestó no conocer si su hijo Kilian había tenido problemas con Martín y Kike 'el Peluquero'.