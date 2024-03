La Junta de Gobierno de Telde da luz verde al nuevo proyecto de urbanización de Arauz

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al proyecto que concluirá la obra civil de la urbanización de Arauz. El gobierno local actual se ha visto forzado a redactar un nuevo proyecto, obra del ingeniero Fernando Socorro Díaz, debido a que, a pesar de que en el mandato anterior se licitó la obra, la empresa adjudicataria tuvo que renunciar a su ejecución, tras quedar tres años paralizada (entre 2021 y 2023).

El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez explica que «el encargo debía incluir la resolución de los déficits detectados durante las obras de electrificación del sector porque se descubrieron zonas e instalaciones enterradas, ejecutadas en la primera actuación, que se deterioraron por el paso del tiempo y, sobre todo, se vieron afectadas por el vandalismo. Asimismo, el encargo debía recoger el incremento de costes de construcción experimentado en los últimos años».

Por su parte, el vicealcalde de Telde, Sergio Ramos, declara que «se trata de un proyecto que da respuesta a las peticiones de los propietarios de las parcelas comprendidas en la urbanización Arauz, siendo este un compromiso primordial del grupo de gobierno, que pondrá fin a una problemática en el municipio que ha impedido el ensanche de la ciudad».

El coste de las obras estimado finalmente en este nuevo proyecto es de 2.275.351,36 euros. Se ha incrementado con respecto al proyecto inicial, puesto que se partía de un presupuesto que ascendía a los 1.718.426,67 euros. Una vez actualizados y aplicados los precios de mercado del año 2024, el aumento asciende a 556.924,69 euros.

En noviembre de 2023 la Concejalía de Vías y Obras solicitó al Gobierno de Canarias la ampliación del plazo de la subvención de un millón de euros. Además, una vez conocido el nuevo presupuesto, el área que lidera Sánchez ha solicitado un aumento de la misma. Ambos asuntos fueron tratados en la última reunión mantenida entre Sergio Ramos e Iván Sánchez con el consejero de Obras Públicas de la institución regional, Pablo Rodríguez.

No obstante, Sánchez añade que «dado el incremento del presupuesto de ejecución, se ha trabajado en coordinación con el área de Hacienda, que dirige Desirée Hernandez, para que el Ayuntamiento pueda disponer de los fondos suficientes para su ejecución». En este sentido, Sergio Ramos reitera «el compromiso con la ciudadanía con el fin de terminar las obras inconclusas y no cometer los errores del pasado, que impidieron no ejecutar unos trabajos tan necesarios».

«Este proyecto viene a culminar uno de los grandes objetivos de este mandato, que no es otro que terminar el centro urbano del municipio, justo cuando se cumplen 25 años desde el inicio de las obras de la urbanización de Arauz, cuya paralización ha supuesto no solo un perjuicio y un constante agravio para los propietarios de las parcelas, sino también para el centro urbano de Telde», añade el primer teniente de alcalde.

El concejal Iván Sánchez junto al vicealcalde Sergio Ramos. C7

Ramos asegura que «el estancamiento de las obras ha supuesto un retroceso en el desarrollo social y económico del municipio, propiciado por el incumplimiento en la culminación de esta obra». Por su parte, Iván Sánchez incide en que «este fracaso urbano, al igual que otros pendientes de terminar en otros términos del municipio, ha condicionado el devenir del casco de San Gregorio durante más de dos décadas, puesto que ha impedido su crecimiento, así como permitir a sus vecinos y vecinas disfrutar de espacios libres o de aparcamiento, cuya demanda es histórica en el casco».

«Desde el punto de vista urbano la recuperación del centro del municipio va a propiciar la posibilidad de contar con suelo residencial para compensar el déficit de viviendas actuales puesto que la edificación será compatible con la propia ejecución de las obras de urbanización una vez estén adjudicadas», sentencia Sánchez.