Juan Carlos Arteaga cambia de juego

Juan Carlos Arteaga Vizcaíno estuvo 28 años como profesional y 40 en el mundo del arbitraje. Más que árbitro, él se considera «persona vinculada al deporte». El árbitro más laureado del baloncesto español dirigió tres mundiales, dos Juegos Olímpicos, cuatro Eurobasket y tres finales de la Euroliga. Se retiró del arbitraje en el año 2016 y ahora, ocho años después y a sus 60 años de edad, inicia una nueva etapa en su vida regentando la histórica administración de lotería número 2 de Telde.

«Era el momento de volver a activarme tras años alejado del arbitraje. Siempre he sido un 'culo inquieto' y en mi cabeza rondaba la idea de emprender en algún negocio. Miré temas de restauración y diferentes negocios, pero reconozco que hace años vi un programa en laSexta que hablaba de las administraciones de lotería y me pareció interesante. Hace un año aproximadamente retomé ese asunto y me fui informando, hasta llegar a la empresa Traslot, expertos en compra y venta de administraciones, y surgió la opción de adquirir La 2 de Telde, una administración histórica que está en funcionamiento desde 1981 gracias al esfuerzo de Domingo Santana. Luego su hijo heredó el negocio y este ahora decidió ceder el testigo y yo lo he tomado con una enorme ilusión», afirma.

Otra de las claves para dar el paso ha sido «el proceso de dinamización y transformación que está teniendo Telde. Con Juan Antonio Peña y Sergio Ramos al frente, la ciudad de Telde está avanzando y animo a dar el paso y emprender aquí tras años complicados». En la calle Secretario Guedes Alemán, 3, frente al Mercado Municipal, en el barrio teldense de San Gregorio, se encuentra una administración llena de historia. «Hay clientes de La Palma, Lanzarote o Fuerteventura. Una clientela fiel de muchísimos años y lo que he querido es mantener la filosofía existente. Los tres empleados continúan, ya que para mí es importante no cambiar lo que ya funciona», destaca. Juan Carlos Arteaga estará al frente de la administración y José Luis Santana, Cristóbal Gil y Dani Rivero continúan como empleados.

Ahora, a sus 60 años de edad, «inicio un nuevo reto. Era el momento de hacer otras cosas y estoy ilusionado con esta nueva etapa que inicio. Pronto entraré a formar parte de negocios de formación profesional en Andalucía gracias al legado que dejó Javier Imbroda, con quien guardaba una gran amistad».

Arteaga arrancó el pasado lunes esta nueva aventura y han sido días intensos de papeleo, «pero ya está tomando contacto con clientes y el ambiente es entrañable», resalta.

Del baloncesto a regentar una administración de loterías. Antes como árbitro llevaba el dorsal número 3 y ahora regenta La 2 de Telde. «Poco a poco voy subiendo», dice en tono jocoso, resaltando que «ascenderé al uno cuando demos un gran premio, que estoy seguro que lo haremos». Juan Carlos Arteaga cambia de juego. «Este es un juego distinto», apostilla. «Antes estaba en la parte más ingrata del juego, ya que el árbitro nunca ha sido una figura apreciada, ni muy querida y ni reconocida. Ahora, al llevar una administración de lotería, uno genera ilusión y me encantaría dar muchos premios, como ha dado La 2 de Telde a lo largo de todos estos años, para poder ver los rostros de felicidad de los agraciados».

La provincia de Las Palmas cuenta con 72 administraciones de lotería, de las denominadas integrales. La 2 de Telde sigue fiel en su compromiso de repartir fortuna, algo que realizan desde 1981. Ahora Juan Carlos Arteaga toma el testigo de una familia muy reconocida en Telde y que durante todos estos años ha llevado adelante una administración que posee mucha solera.

En abril de 2023, la administración teldense vivió 15 días de auténtica locura, ya que repartieron premios en la Bonoloto, Lotería Nacional y en la Primitiva. «Tengo la corazonada de que vamos a dar importantes premios. Voy a traer suerte. Poco a poco me voy introduciendo en un mundo apasionante», destaca una persona que revela que «nunca he sido de jugar».

De árbitro profesional de baloncesto a emprendedor. El grancanario Juan Carlos Arteaga sigue viviendo el deporte como pasión y educación, ya que la construcción en valores es para él algo fundamental.

La 2 de Telde tiene una página web moderna y activa, así como una legión de clientes y diversas peñas que tienen en esta administración su punto de encuentro con la fortuna. Bonoloto, Lotería, Euromillón, Primitiva o Quiniela. La suerte está echada cada día y ahora Juan Carlos Arteaga, en este cambio de juego que ha dado su vida, quiere acoplarse al día a día de Telde, una ciudad con la que ha mantenido siempre vinculación, ya que hace años entrenó al CB Telde en el pabellón Rita Hernández.