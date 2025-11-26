Juan Antonio Peña sale al paso de una posible moción de censura en Telde: «No tengo miedo» Los movimientos en torno a Nueva Canarias para captar los votos de PSOE y PP se acrecientan y el alcalde destaca que su fin sería «destruir la ciudad»

Rafael Falcón Telde Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:23

San Mateo, Santa María de Guía, Agaete y Valsequillo han sufrido en los últimos meses mociones de censura en sus ayuntamientos. Ahora el nuevo objetivo es Telde. El tablero político en Gran Canaria, a raíz de la irrupción de Primero Canarias, está en plena ebullición y Telde está en el punto de mira.

Nueva Canarias sigue moviendo hilos y en la actualidad los contactos se han intensificado en Telde para captar el apoyo del PSOE, del PP, partido que en la actualidad forma parte del gobierno municipal tras el pacto alcanzado en 2023 con Ciuca, y de los dos exconcejales de CC, ahora en la condición de no adscritos.

Las negociaciones se están llevando de manera sigilosa, pero el runrún en los últimos días son insistentes. El gobierno de Telde está comandado por Ciuca, con el apoyo del PP, Más por Telde, el concejal de CC Juan Martel y la exconcejala de Vox, ahora no adscrita, Janoa Anceaume.

Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, es consciente y le ha llegado ese runrún de los últimos días y ha querido ser claro en CANARIAS7. «Los rumores están en la calle. Cada uno que tome el camino que considere, pero este grupo de gobierno ha evidenciado una enorme lealtad a la ciudad de Telde. Nunca ha existido un grupo de gobierno tan cohesionado como este, ya que todas las áreas trabajan en bloque. La posibilidad de plantear una moción de censura en Telde solo tiene el fin de destruir, pero no solo al gobierno municipal, destruirían a la ciudad de Telde. La ciudadanía no lo entendería y Telde no lo perdonaría», afirma.

Peña se muestra tranquilo: «No tengo ningún temor, ningún miedo. Hace un año surgió también el rumor de una moción de censura en Telde. Lo que no entiendo son esos movimientos para cortar cabezas porque sí».

El partido político al que pertenece Juan Antonio Peña, Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), se ha adherido a Municipalistas Primero Canarias. A raíz de esta circunstancia, el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria le ha solicitado al consejero Daniel Reyes (Ciuca), quien concurrió en 2023 en las listas electorales de los populares a esta institución, que devuelva su acta, y Peña es consciente que la adhesión a Municipalistas Primero Canarias está detrás de todos estos movimientos para alcanzar una moción de censura en Telde. «Es evidente. Lo que están intentando es cortarle el paso a quien crece cada día. Hay compañeros en San Mateo, Agaete o Valsequillo que no se merecen lo que les ha sucedido. El pueblo es soberano y es consciente de lo que votó».