Una introducción a la creación literaria desde distintos horizontes con Gil

Una introducción a la creación literaria mirando hacia distintos horizontes. El escritor Santiago Gil ha empezado a impartir el taller de escritura 'La novela contemporánea' en la Casa Museo León y Castillo. En esta actividad, que arrancó ayer y culmina a finales de enero, acerca a los asistentes a los distintos géneros literarios a través de ejercicios prácticos y recomendaciones de libros. Las plazas para acudir a este taller, con entrada gratuita y aforo limitado, se cubrieron con rapidez. Las siguientes sesiones serán los días 20 de noviembre, 4 y 18 de diciembre, y 15 y 29 de enero, de 11.00 a 13.00 horas.

Gil, teniendo como filosofía que la palabra es la esencia de todo lo que se cuenta, adelanta que en las sesiones hay mucho trabajo práctico, por lo que se escribirá, corregirá y se aprenderá entre todos. Además también hay acercamientos al relato, a la novela, a la poesía, a la escritura de diarios y memorias y a la columna periodística. El escritor asegura que cada vez que comienza un taller lo primero que les dice a los participantes es que la única manera de aprender a escribir es leyendo, y por ese motivo, les traslada su experiencia personal de más de 30 años de escritura, en la que ha aprendido de los clásicos, de aquellos grandes autores y autoras que le han marcado.

También asegura que además de manejar el lenguaje, la sintaxis y el vocabulario, la escritura es disciplina y esfuerzo, ya que no hay milagros. En estos talleres busca dar ese impulso para empezar a escribir porque muchas veces lo que falta es el primer empujón para tomárselo en serio. «La literatura no es poner sujeto, verbo y predicado, es hacer algo más, no es contar solo historias, es aquello que está dentro de ti y que tienes que sacar si quieres hacer literatura», explica.

Y asegura que lo que no escribe cada uno, no lo escribe absolutamente nadie, porque cada persona tiene vivencias, lecturas, sueños, tristezas, emociones y alegrías que los hace completamente diferentes a la hora de escribir. «Si no escribimos, nos vamos inéditos de alguna manera», afirma. Por eso, lo primero es la motivación, porque aquello que no haces, no existe, y a partir de ahí viene el esfuerzo y el trabajo.

Gil entiende que cada persona debe encontrar su propio estilo, y para ello ofrece diferentes opciones con el fin de que cada uno busque el que mejor se adecúe, ya que hay escritores que se acercan a un texto estructurando todo, mientras que hay otros que siguen un camino desde un ámbito más creativo, poético o improvisado. «Cada uno tiene que inventarse su propia literatura, encontrar su propia voz narrativa».