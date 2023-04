Héctor Suárez se compromete al 100% con Telde

En la tarde de este jueves el Rincón Plácido Fleitas, junto a la plaza de San Juan, ha sido el escenario sobre el que Héctor Suárez, de Coalición Canaria, ha presentado su candidatura a la Alcaldía de Telde. El acto estuvo arropado por un gran ambiente y cerca de 600 personas, según la organización del evento, que se congregaron para conocer el proyecto que trae Suárez a la ciudad para los próximos cuatro años y al equipo de personas que le acompañarán.

El actual vicealcalde de la ciudad destacó varias veces durante su discurso la importancia de centrar todos los esfuerzos en el municipio, para resolver los problemas y proyectar una ciudad hacia el futuro. «Este proyecto tiene un único objetivo, el hacer de Telde un orgullo de ciudad, y eso lo vamos a lograr con trabajo, trabajo y más trabajo aquí, en las calles del municipio, porque los teldenses se merecen que la ciudad la lidere un proyecto que esté centrado al 100% en Telde, que resuelva problemas y que proyecte futuro», afirmó.

La lista electoral que acompaña a Suárez está formada por 36 hombres y mujeres, entre los que se encuentra Juan Martel de CCD como número dos de la lista. Con esta candidatura, Suárez pretende aunar fuerzas para trabajar juntos en beneficio de Telde y de sus habitantes.

El aspirante nacionalista cuenta experiencia en la gestión pública. Actualmente es vicealcalde de la ciudad y ha sido alcalde durante los dos primeros años de mandato. Además, ahora mismo ostenta el cargo de concejal de tres áreas tales como Aguas, Patrimonio y Urbanismo.

En este sentido, el candidato señaló que en mayo «la ciudadanía no tendrá que optar por un color u otro sino decidir si quiere votar por la ciudad o no, y ahí nos encontrarán a nosotros, porque este proyecto no se debe a nadie más que a los y las teldenses», al mismo tiempo que explicó que «el proyecto va a las urnas con un sólido trabajo detrás en el que hemos recogido propuestas, soluciones y alternativas que mejoren la ciudad, y lo hemos hecho de la mano de los todos los sectores y colectivos, que han aportado una visión realista que va a permitir dar continuad al proyecto de ciudad que comenzamos en 2019».

Apoyo de Juan Martel y Pablo Rodríguez

Por su parte, el número dos en la lista Juan Martel recalcó en su intervención que el proyecto «aporta experiencia, mucho trabajo y capacidad de gestión, anteponiendo los intereses de la ciudadanía a los intereses partidistas, como ya hemos demostrado en este mandato siendo fieles a nuestros principios e ideas. Estamos muy satisfecho por la respuesta que la ciudadanía ha brindado a este proyecto, por lo que aspiramos a convertirnos en la primera fuerza política en el Ayuntamiento de Telde el próximo 28 de mayo».

Pablo Rodríguez, secretario insular de los nacionalistas, que también estuvo presente durante el evento, añadió que «desde 2011 el municipio ha crecido, avanzado y se ha solidificado en torno a las personas». «Son aquellos que se sacrifican cada día por esta ciudad los que han propiciado los cambios para que Telde haya recuperado posiciones históricas», agregó.