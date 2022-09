Goro Trail se vuelca con la salud mental

Deporte y solidaridad se vuelven a unir por una misma causa en la quinta edición de Goro Trail. El barrio teldense acogerá un año más esta carrera de carácter benéfico, bajo el lema 'La solidaridad debería ser el idioma del mundo', para unir a corredores de toda la isla con el objetivo de recaudar fondos que se destinarán a iniciativas enfocadas en prestar ayuda a personas con problemas de salud mental.

Los amantes del 'running' tienen una cita importante el segundo fin de semana de octubre en esta carrera que ofrecerá diferentes categorías y modalidades que harán a los participantes disfrutar de la adrenalina de la competición, al mismo tiempo que se sumergen de lleno en los paisajes de montaña y costa típicos del municipio teldense.

El pistoletazo de salida del evento será el próximo sábado 8 de octubre, con la competición infantil, donde podrán participar hasta 150 niños y niñas menores de 15 años. Las pruebas de ese día estarán divididas en 100, 300, 500 metros y 1 kilómetros.

El domingo tendrá lugar el día grande con la celebración de las cuatro carreras de categoría adulta -a partir de 15 años-. De menor a mayor distancia, los trayectos podrán ser de 7, 14, 22 o 33 kilómetros. Todas arrancarán desde la plaza de El Goro, donde estará ubicada la salida y la meta. Las de 7 y 22 irán por el barranco Silva y la de 14 visitará el litoral costero. Por su parte, el recorrido más largo se desplegará hasta el barranco de El Draguillo y La Pasadilla, bordea la montaña de Rosiana y vuelve hasta el punto inicial por el barranco Silva.

Los precios y demás información se puede consultar ya a través de su página web oficial: gorotrail.es. La inscripciones estarán abiertas vía online hasta el 25 de septiembre. Además, este sábado 24 habrá instalado un punto de inscripciones presencial en Alcampo.

Cabe destacar que la inscripción incluye el dorsal y la camiseta de la carrera. Además, las personas que no quieran o no puedan participar en la prueba podrán aportar su granito de arena apuntándose con el dorsal cero, un número que también tendrá derecho a llevarse la camiseta, pero que no ocupará ninguna plaza de las 400 que habrá disponibles para participar el domingo 9 de octubre.

Solidaridad

La Asociación Patronato Los Goretes de Lurdes, en la que están involucrados hasta 15 vecinos del pueblo, se plantea como máximo objetivo que la gente se divierta, haga deporte, cree comunidad y, sobre todo, apoye a los que más lo necesitan. El dinero recaudado irá para planes como el Proyecto Renacer, Afesur o un grupo de psicólogos, en El Paso, que todavía apoyan psicológicamente a personas que perdieron todo como consecuencia del volcán de La Palma.

Goro Trail surge en el año 2017 para dar a conocer al barrio de El Goro y todas sus cualidades, siendo la principal intención de la organización la evolución del mismo, «dadas las carencias con las que se encuentra el barrio actualmente», indican.

«Nuestra misión es ayudar y ser ayudados, por ello nuestras carreras son totalmente solidarias. Los beneficios son destinados a personas y entidades que requieran ayuda social», expresa la organización en su página web.

De la misma manera agradecen al Ayuntamiento de Telde (coorganizador), Cabildo e Instituto Insular de Deportes por impulsar esta iniciativa, así como a sus diferentes patrocinadores por hacer posible este evento.