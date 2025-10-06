«Este gobierno municipal ha sabido devolverla la ilusión a la ciudadanía»

Rafael Falcón Telde Domingo, 5 de octubre 2025 | Actualizado 06/10/2025 00:39h. Comenta Compartir

El Partido Popular forma parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Telde. La vicealcaldesa María González Calderín hace un balance positivo de estos más de dos años de mandato, recalcando las dificultades que se encontraron y la fidelidad de un pacto de gobierno sólido.

–¿Qué resumen hace de estos dos años y algo ya de mandato?

–El mandato está siendo muy intenso por el estado en que nos hemos encontrado el municipio en junio de 2023. Las acciones se han venido desarrollando desde las distintas áreas para poner a Telde en el sitio que se merece. Desde las áreas que gestiona el Partido Popular, tuvimos que realizar un diagnóstico de la ciudad, tanto en servicios sociales como en el abandono de las infraestructuras municipales y de servicios básicos. Y esto se debe a que recibimos un mandato claro de los ciudadanas y ciudadanos de Telde: por un lado una ciudad limpia y una ciudad asfaltada, sin olvidarnos nunca de cubrir las necesidades fundamentales de las personas y sus familias porque en nuestro programa electoral lo dejamos claro, lo primero son las personas y terminar Telde. Estas son las líneas principales que nos hemos trazado desde que accedimos al gobierno municipal, y en ese sentido hemos dirigido nuestro esfuerzo diario. Sé que las cosas no salen en el espacio temporal que nos exige la población de Telde pero le aseguro que estamos en la senda correcta y empezamos a ver los primeros objetivos cumplidos para mejorar el municipio. Creo que en líneas generales, el gobierno municipal ha sabido devolver la ilusión a la ciudadanía y sabemos que hay mucho por hacer pero trabajamos diariamente para que todas las necesidades de los vecinos y vecinas de Telde alcancen el estado del bienestar que se merecen.

–En sus áreas, ¿cuáles han sido los principales avances?

–Las áreas que gestiono son diversas y complejas pero hemos ido trabajando en una línea que hoy es una auténtica realidad. Respecto a la concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, cuando asumí las competencias, nos encontramos con un servicio insuficiente para un municipio catalogado como gran ciudad y lleno de carencias. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que obligó a la actualización del contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, trabajamos de forma intensa para tener un contrato que nos permitiese tener un servicio digno para una ciudad del siglo XXI. Esta circunstancia era determinante para conseguir los objetivos de una mejora sustancial en el servicio. A pesar de los escollos con los que nos tuvimos que enfrentar, el objetivo se consiguió en un tiempo récord, y en abril de 2024 ya disponíamos de la actualización del contrato que era la piedra angular de la mejora del servicio tras un trabajo arduo y laborioso. En el área de playas, nuestro objetivo era abrir Telde al mar y en esto seguimos trabajando para la mejora de los servicios que ofrecen nuestros 23 kilómetros de costa. Estamos a punto de iniciar la tercera fase de la avenida de Melenara que llegará hasta el muelle, a través de la concejalía de Vías y Obras en coordinación con Playas; junto con el Cabildo de Gran Canaria se iniciará la obra de la avenida de Playa del Hombre que está a la espera de su licitación. Además, pudimos ejecutar la subvención de la nueva luminaria de toda la costa de Telde que el gobierno anterior había estado en el 'cajón de los desastres' con escaso margen de tiempo para ejecutarla y hoy es una realidad desde hace más de un año. Conseguimos desbloquear, modificar y ejecutar la obra de la avenida de Salinetas en su parte sur que llevaba abandonada varios años, con un nuevo rompeolas, adoquinado, luminarias y mobiliario urbano, otro compromiso del Partido Popular hecho realidad. En playas, y en mi calidad de concejala del distrito costa, tenemos proyectos en común con otras administraciones públicas que van a regenerar nuevos espacios que serán una realidad, tanto desde la zona de San Borondón hasta Tufia, a corto, medio y largo plazo. En este área, hemos puesto en marcha el nuevo contrato de Salvamento y Socorrismo que se encontraba totalmente desfasado con las necesidades que se requerían y con ello hemos aumentado las medidas de seguridad para los miles de usuarios y usuarias de las calas de Telde. Asimismo hemos adquirido nuevo material para baños adaptados a personas con movilidad reducida, cumpliendo la accesibilidad que nuestras playas requieren. Y en la concejalía del Sector Primario desde el primer momento he tratado de impulsarla de manera constante. La promoción de Telde como despensa de Gran Canaria es hoy una realidad.

–¿Qué asunto le tiene ilusionada para poder plasmar en el inminente futuro?

–Varios son los asuntos que me tienen trabajando de forma permanente en las áreas que dirijo, así como en las de mis compañeros del Partido Popular. En mi gestión, destacaría algunos proyectos según el área, como en Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos donde estamos ultimando los nuevos contenedores para los deshechos orgánicos en los hogares de los ciudadanos de Telde; y la nueva ubicación del Punto Limpio de la ciudad trasladándolo desde Las Rubiesas a otro espacio, ya que su actual ubicación no es el adecuado y conseguiremos las mejoras que necesita este tipo de instalaciones. En playas, estamos con los nuevos módulos del servicio de Salvamento y Socorrismo, así como en el desarrollo de la Avenida desde la playa de La Restinga hasta La Condesa como una mejora de los espacios libres y para potenciar los deportes náuticos como kitesurf o windsurf entre otros, todo ello con la implicación del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. El Sector Primario seguimos promocionando con nuevas acciones los productos del municipio, con iniciativas que sean innovadoras, y mejorar las existentes. De hecho, en este último trimestre del año tenemos eventos con diferentes productos y otros que incorporaremos que demuestran que Telde es la despensa de Gran Canaria.

–¿Cuál es la salud del pacto que gobierna Telde? ¿El último movimiento de Ciuca, uniéndose a Primero Canarias, cambia algo la perspectiva?

–El pacto goza de una salud extraordinaria, y la evolución del mismo se está realizando dentro de la gestión conjunta de las diferentes áreas de gobierno. El Partido Popular siempre ha mostrado su fidelidad al alcalde, al igual que él nos la ha demostrado a nosotros porque somos un equipo unido y sin fisuras que nos enfrentamos al desarrollo de Telde, el cual se encontraba en una situación de abandono absoluto y que hemos conseguido salir de esa letanía para afrontar la ilusión que se respira en la calle. Tanto el grupo municipal como los órganos del Partido Popular se encuentran altamente satisfechos por el desarrollo de un pacto que está alcanzando éxitos conjuntos para la ciudadanía de Telde. La unión de Ciuca con Primero Canarias no cambia para nada el pacto de gobierno municipal. Somos leales cien por cien.

–¿Telde avanza?

–Telde Avanza es la expresión de la realidad que está transformando nuestro municipio, ante el ostracismo en el que nos encontrábamos. En Telde se respira otro ambiente, los concejales están en la calle atendiendo las necesidades de la ciudadanía, y no encerrados en sus despachos como pasaba en los dos últimos mandatos. A nuestros vecinos y vecinas hay que tratarles con la dignidad que se merecen, y ese simple gesto ha sido la forma de actuar de todo el grupo de gobierno. Todos los días, los vecinos me trasladan «ustedes me atienden, acuden a mi barrio, nos escuchan y tratan de buscar soluciones». Y por eso, elegimos algo similar como mensaje a la ciudadanía 'Telde Adelante', tal y como habíamos planteado desde la primera reunión previa que alcanzó la firma del pacto de gobierno. La mejora de los servicios, los proyectos que hemos desarrollado y otros que serán una realidad en los próximos meses, el desarrollo económico y social de Telde han sido elementos básicos en el avance de Telde, el mensaje que hemos querido transmitir a la ciudadanía. De hecho, el servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos ha puesto el mensaje en toda la maquinaria e indumentaria del personal porque forma parte de la percepción de la ciudadanía de Telde, le hemos dado la identidad que nuestro municipio merecía.

–¿Cuáles han sido los principales escollos que ha encontrado?

–El principal ha sido la falta de personal, agravado por el proceso de estabilización del mismo. Ese ha sido el problema fundamental de todas las áreas del grupo de gobierno que se ha ido solucionando paulatinamente gracias a las listas de reserva de otras administraciones públicas. Asimismo, había una parálisis absoluta en la tramitación de las diferentes subvenciones que se otorgaban al Ayuntamiento y posteriormente no se ejecutaban, lo que implicaba una devolución de las mismas junto con los intereses que se generaban. Ya dentro de los servicios que dirijo, al ser los problemas del personal comunes a todas las áreas, la adaptación del nuevo contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos que generaba una ciudad abandonada y sucia, permitió el avance del servicio porque nos comprometimos que al final de 2025 estaría todo en funcionamiento al 100 %. Terminar obras que no se habían ejecutado, con los plazos de las subvenciones a punto de culminarse, como las luminarias de toda las avenidas del litoral fue un momento muy duro por los plazos tan ajustados que nos llevaron mucho tiempo. Los escollos que nos hemos encontrado nos han fortalecido.