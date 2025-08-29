Fallece en Telde la ex concejala Gregoria González ('Yoya') Fue edil del Ayuntamiento entre los años 1991 y 2007 y gestionó las áreas de Educación, Cultura y Desarrollo Local

El municipio de Telde siente la pérdida de Gregoria González Valerón, conocida 'Yoya', ex concejala del Ayuntamiento entre 1991 y 2007. Durante su etapa de gobierno asumió responsabilidades en las áreas de Educación, Cultura y Desarrollo Local, además de participar en el Consejo Escolar de Canarias, según publica Teldeactualidad.

Su labor fue reconocida en vida con la Medalla al Mérito por su actividad cultural y compromiso con la ciudad, distinción que le fue entregada en noviembre de 2023 en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez. Además, está en trámite la propuesta de que el Centro Ocupacional de Telde, en Cruz de Jerez, lleve su nombre, un gesto que subraya el cariño y la huella que dejó en colectivos, familias y usuarios de este servicio. El alcalde Juan Antonio Peña ha mostrado su respaldo a esta iniciativa, que cuenta también con el impulso del concejal de Educación y Solidaridad, Juan Pablo Rodríguez, y del concejal de Cultura, Juan Martel, con el informe favorable en curso del cronista oficial de Telde, Antonio María González.

El alcalde, en nombre de la ciudad, la corporación municipal y de todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de Gregoria González. Peña ha querido subrayar que «no hay palabras que consuelen una noticia tan dolorosa. 'Yoya' fue una persona extraordinaria, que supo transmitir con naturalidad y sencillez un amor inmenso por su tierra y por su gente. Su legado es incalculable y permanecerá vivo en cada proyecto, en cada espacio y en cada vida que tocó con su generosidad y entrega».

Por su parte, desde la Asamblea Local de Nueva Canarias – Bloque Canarista en Telde, formación política de la que fue militante, se ha expresado «el más hondo y profundo pesar» por su fallecimiento, destacando su ejemplo de responsabilidad pública y compromiso social.

«En estos difíciles momentos, nos unimos al profundo dolor de su familia, amistades y personas que tuvieron el inmenso privilegio de compartir la vida con ella, a quienes trasladamos nuestro más sentido pésame», señala el comunicado de la organización.