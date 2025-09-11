Fallece Luis Germán Martel, pionero de la Anestesiología en Canarias El médico y político teldense falleció este miércoles a los 91 años de edad

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:35

Canarias ha perdido este miércoles al médico Luis Germán Martel Déniz (Telde, 1934), uno de sus pioneros en el ámbito de la anestesiología y la reanimación que, con una brillante carrera, ocupó cargos de responsabilidad en el ámbito sanitario durante las décadas de 1980 y 1990.

Martel combinó su intensa trayectoria profesional con la política en los primeros años de la democracia, siendo miembro del Parlamento Constituyente de Canarias en 1982. También fue concejal de Las Palmas de Gran Canaria (1983-1987) y consejero del Cabildo de Gran Canaria entre 1987 y 1991.

El teldense nació en una España abocada a la Guerra Civil y quedó huérfano con solo cinco años. Por este motivo, tuvo que marchar con sus hermanos a Madrid, quienes le costearon, con gran sacrificio, la carrera de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid durante los duros años de la posguerra. Posteriormente, cursó la especialidad de Anestesia-Reanimación en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona (1960-1961).

Tras su formación, regresó a Gran Canaria y comenzó su larga andadura profesional. Entre 1964 y 1967 fue jefe del Servicio de Anestesia del antiguo Hospital del Pino, donde trabajó hasta 1976.

Entre 1977 y 1979 ocupó la plaza de jefe de Servicio en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, centro sanitario que dirigió hasta su regreso a Gran Canaria en 1980.

Entre 1980 y 1982 dirigió el Hospital del Pino y, posteriormente, ocupó el puesto de jefe de Anestesia-Reanimación en el Hospital Insular de Gran Canaria, labor que desempeñó hasta 1993.

Desde 1993 y hasta su jubilación en 2004, fue jefe del Servicio de Anestesia de la Clínica San Roque de la capital grancanaria.

Su legado permanecerá en la historia de la medicina canaria. Descanse en paz.