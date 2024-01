Elena Morales, en pleno proceso de expansión y crecimiento

Elena Morales cumplirá el próximo mes de julio seis años en el mundo de la moda. La diseñadora grancanaria se encuentra en un momento de expansión y crecimiento, y ha dado un paso más en su carrera con la apertura en Telde, su ciudad natal, de un espacio diferente y muy personal en el que integra taller y showroom. «Este concept store tiene un estilo muy nórdico. Nunca llegué a pensar que abriría una tienda, pero ya el lugar donde estaba, justo al lado de esta nueva ubicación, se quedaba pequeño», matiza.

A Elena Morales la pueden encontrar en la misma calle de siempre, en Secretario Guedes Alemán, junto a la Casa de la Juventud de Telde, pero ha pasado de una azotea, ya casi sin espacio, a un local que sorprenderá por su amplitud y funcionalidad. El concepto tiene un estilo muy personal, en el que al margen del taller, almacén y la tienda dispone de un office para hacer más amena la visita del cliente.

Esta joven teldense, de Los Llanos, reconoce que su firma «necesitaba un impulso más. Tras la última pasarela de Moda Cálida pensé en ello y me llegó la oportunidad con este espacio, justo al lado del local anterior. La empresa ha crecido muy rápido y en muy poco tiempo», afirma Elena Morales, que se muestra encantada con la respuesta de la gente a este nuevo espacio que ayudará a dar un salto cualitativo en su capacidad de comercialización.

Elena Morales es hoy en día una firma de moda de baño y pret a porter con gran reconocimiento, con la sostenibilidad por bandera como filosofía de trabajo. En este proceso de crecimiento, la diseñadora teldense destaca la ayuda del Cabildo de Gran Canaria a través de su programa Moda Cálida, cuyo sello comparte desde sus inicios.

El abanico de la firma Elena Morales se sigue ampliando. Ya no solo diseña ropa de baño, donde la mujer es la gran protagonista, sino que el hombre empieza también a jugar su papel. «Ellos me lo pedían y ya he empezado a sacar piezas masculinas, así como una línea para niños y adolescentes, al margen de complementos como toallas, gafas o calzado, que se está ahora mismo produciendo en Andalucía y verá la luz en febrero. Será un calzado hecho con tejidos veganos», destaca. En 2018 inició una aventura que sigue ampliando etapas. Elena Morales desvela que su inspiración «es el día a día. Es mi vida», tal y como se refleja en el diseño de su nueva tienda-taller. Sostenibilidad, slow fashion -moda lenta- y pasión, son señas de identidad de una mujer que sigue pisando fuerte en un mundo que le fascina. 'My way' fue la colección que presentó en la pasada edición de Gran Canaria Moda Cálida y que ya está disponible. En ella plasma el momento actual de su trayectoria profesional. «Esta nueva línea es una declaración, una forma de ser, un recorrido y una invitación hacia un viaje que sigue. Es un proceso creativo que no termina. Venimos de una colección con un trasfondo especial que continúa. Estamos en ese momento de evolución. Transformar la oscuridad en luz. No esconderse y ser siempre fiel a sí misma. La inspiración es ese recorrido que me hace seguir en el camino, la búsqueda constante de crear y reinventar. 'My way' es y será una etapa más de mi vida», se destaca en el resumen que ella realizó de su propuesta para la pasarela.

Durante diez años vivió fuera de la isla, pero Elena Morales se proyecta el mundo desde la ciudad que la vio nacer, Telde. Lo que empezó como una afición es hoy su forma de vida. En sus diseños plasma sus sentimientos y su visión de la vida, con piezas que tienen su sello, el de «una línea de diseño única, diferente y representativa». A ella le encanta cuando alguien ve un bikini y lo identifican con Elena Morales. «Quizás lo hagan por el patrón del diseño y por el color», apostilla.

Elena Morales lleva poco más de un mes en su nuevo espacio y la aceptación ha sido enorme, como se puede reflejar en sus redes sociales con más de 500 seguidores nuevos. Para garantizar un buen trato al cliente se recomienda solicitar cita para acudir a la tienda-taller, algo que podrán hacer a través de su Instagram @elenamoralesoficial o en su página web www.elenamorales.es.

Varias tiendas multimarcas tienen a la venta prendas de la diseñadora grancanaria, tres de ellas están en Madrid, una en Lanzarote, otra en Fuerteventura y en Barcelona, encontrándose en estos momentos en negociaciones con Italia. Su clientela es muy variada y no hay un prototipo establecido, ya que tiene como clientas a madres, hijas e incluso abuelas y ahora el hombre entra con fuerza por descubrir el universo de Elena Morales. Sus clientes principales están en las islas y en la Península, pero recibe pedidos de Alemania, Italia y Portugal, entre otros países europeos.

Su día a día es un no parar, dentro de una rutina donde no puede faltar el gimnasio, la familia y amigos. Su trabajo lo define «como una carrera de fondo, en el que tienes que estar súper activa en todo». En febrero acudirá a la London Fashion Week, una nueva ventana al mundo para que descubran su enorme talento.