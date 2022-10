El dron que todo lo ve

La Unidad de Drones de la Policía Local de Telde ha colaborado con la Dirección General de Tráfico (DGT) en la realización de una campaña específica de vigilancia centrada en las distracciones en la conducción. Tuvo una duración de una semana, del 7 al 13 de septiembre.

La campaña estuvo enmarcada en la Operation Focus on the Road que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

Este tipo de campañas son imprescindibles para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta puesto que ésta estuvo presente en el 32% de todos los accidentes con víctimas mortales registrados en el año 2021.

Por este motivo, los agentes de la Agrupación de Tráfico vigilaron las vías interurbanas y, todas aquellas policías municipales que se sumaron a la campaña, lo hicieron en el ámbito urbano. A esta vigilancia a pie de carretera se añadieron los medios automatizados de los que dispone la DGT con 216 cámaras instaladas en las carreteras, a través de las cuales se pudo constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

Distracciones al volante

El Observatorio Europeo de Seguridad Vial (European Road Safety Observatory ERSO) recoge, en el informe monográfico sobre distracciones al volante que acaba de actualizar, los resultados de diversos estudios recientes basados en la observación directa de los conductores.

En él se recoge que la prevalencia del uso del teléfono móvil mientras se conduce en coche en Europa admitida por los conductores es de del 48% para el uso de dispositivos con manos libres y, lo que es más preocupante, del 29% para hablar por un teléfono móvil sin manos libres y del 24% para leer mensajes de texto o comprobar las redes sociales.

En este sentido, el informe refleja también cómo las acciones que requieren apartar la vista de la carretera o realizar tareas manuales tienen mayor impacto tanto en el comportamiento al volante como en el riesgo de colisión, siendo esta 3,6 veces mayor en el caso de hablar sin utilizar el manos libre, 6 veces mayor al escribir un mensaje y 12 veces mayor en caso de marcar un número manualmente.

Por todo esto, dado que la presencia del móvil en la conducción se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, provocando infinidad de accidentes, la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que entró en vigor el pasado mes de marzo, incrementó de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil.

Colaboración de ASPAYM

Un año más, la Federación Nacional ASPAYM colaboró con la DGT en esta campaña implicando a voluntarios con lesión medular que acompañaron a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en sus controles en carretera en diferentes puntos de España, con el objetivo de concienciar con su presencia de las consecuencias y secuelas irreversibles que puede tener una pequeña distracción al volante.

La colaboración se enmarcó dentro de la campaña de sensibilización « No corras, no bebas, no cambies de ruedas» que llevan a cabo ya desde 2007 y dentro de la cual se incluyen diferentes iniciativas que tienen los testimonios personales como eje central, ya que se ha demostrado su eficacia a la hora de complementar las campañas de concienciación.