Dimite la presidenta del PP de Telde por no coincidir con la política municipal del partido

La presidenta del PP en Telde, Sonia Cáceres, presentó su dimisión por no coincidir con la política municipal del PP local. Así se lo comunicó por escrito al presidente del PPen Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, en un escrito remitido el pasado 10 de octubre, por lo que ha pasado casi un mes sin que trascendiese a la opinión pública su renuncia.

En un tono muy correcto, la ya exdirigente local del PP, en el cargo desde 2021, informa de sus discrepancias con la manera en la que se está llevando la política municipal en el PP, pero lo hace de manera un tanto confusa. «Lamentablemente me he visto obligada a tomar esta difícil decisión, porque mi idea de ver y sentir la política municipal no coincide con la actual del PP de Telde».

Todo apunta a que hace alusión al grupo municipal, que forma parte del gobierno de Telde y que dirige el edil y senador Sergio Ramos, aunque hay otras fuentes que advierten de sus diferencias con otros cargos dentro del propio PP local que ella presidía. En todo caso, también es verdad que termina su misiva agradeciendo precisamente el apoyo y el respeto a sus decisiones, tanto del comité local como del comité de dirección.

Este periódico se puso en contacto con Cáceres en un intento de aclarar con quién mantenía exactacamente esas discrepancias, pero la expresidenta se limitió a remitir únicamente al escrito de su renuncia.

Ramos, que no se da por aludido en el escrito remitido por su compañera de partido, agradeció en canales de comunicación internos del PP la dedicación de Cáceres de estos años. «Ha realizado un gran trabajo, con una participación activa en las decisiones que se han tomado a nivel local». Le agradece además su generosidad durante la campaña.

En principio, está previsto que esta semana se reúna el PP a nivel insular y hay fuentes que apuntan al posible nombramiento de una gestora en Telde.