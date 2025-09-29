Día histórico: Los vecinos de los barrios teldenses de La Solana y Valle Casares ya tienen agua de abasto todos los días El alcalde Juan Antonio Peña ha comunicado la noticia en una emocionante reunión celebrada en el antiguo colegio de La Solana

Rafael Falcón Telde Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:08 | Actualizado 19:19h.

Tarde histórica en Telde. Los vecinos de La Solana y Valle Casares y otros pagos cercanos como barranco García Ruiz y Palmital Bajo ya tendrán agua de abasto en sus domicilios todos los días tras muchos años de lucha. Así se los comunicó Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, a los vecinos en una reunión celebrada en el colegio de La Solana.

Tras varias décadas de visitas de políticos a los barrios que acababan en nada, reuniones ineficaces, promesas que se las llevó el viento o proyectos que se quedan en el limbo. Eso ha sido una travesía en el desierto para unos 800 vecinos -275 abonados a Aguas de Telde- que han tenido unas condiciones precarias. Muchas veces han sentido que no existían para la administración, pero tras una larga lucha tocando puertas para reclamar un servicio básico que, entienden, no se le niega a nadie, menos a ellos: el derecho a un suministro continuo de agua de abasto, por fin se ha logrado este objetivo.

El alcalde de Telde comentó el pasado viernes en el Pleno municipal que «la verdad por delante ha sido siempre mi lema», recordándolo este lunes ante los vecinos y que nunca acudió a estos barrios a prometer, ni como alcalde, ni en la oposición, ni en periodos electorales.

El alcalde destacó que, a título personal, ha atendido a numerosos vecinos y vecinas, explicándoles los trámites y los pasos que se iban dando, y agradeció la confianza depositada en este gobierno para resolver un problema que se arrastra desde hace décadas. Peña insistió en que este proceso el camino seguido ha respondido a una estrategia clara: trabajar con rigor y en silencio para alcanzar resultados tangibles, sin entrar en debates estériles. Y esos resultados han llegado.

Un pozo de Santa Brígida suministrará el agua a La Solana y Valle Casares. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, quiso explicar con detalle cómo se ha alcanzado este logro que este lunes se celebra. Recordó que desde el inicio de su mandato, en junio de 2023, el Gobierno municipal trazó dos líneas de actuación paralelas para llevar agua de manera estable a La Solana y Valle Casares.

La primera, la más debatida y también la más compleja, consistía en llevar agua desalada desde la planta de Salinetas hasta estos barrios. Para ello se necesitaba, en primer lugar, disponer de un caudal suficiente y, en segundo, acometer la instalación de tuberías y canalizaciones. En ese marco, el Ayuntamiento de Telde solicitó al Cabildo de Gran Canaria 1,4 millones de euros destinados a ampliar una nueva línea de desalación, así como la tramitación de una nueva toma directa de agua del mar.

«Esta línea sigue en marcha, porque es estratégica para el futuro del municipio», apuntó Peña. Recordó, además, que el gobierno anterior solicitó cerca de 2 millones de euros al Cabildo para la canalización desde Salinetas y sin embargo «perdió el dinero y no se hicieron las obras».

La segunda línea de actuación, que resultó ser la decisiva, fue la de analizar lospozos activos o inactivos en la zona y en áreas próximas. Tras un exhaustivo estudio se localizó uno en El Gamonal de Santa Brígida que, a priori, cumplía con los requisitos.

A partir de ahí se iniciaron informes técnicos, estudios de viabilidad y controles de seguridad. Se revisó la canalización que conecta desde esa ubicación hasta La Solana y Valle Casares, se realizaron reparaciones, pruebas sucesivas y ajustes para solventar los problemas técnicos detectados. Finalmente, el pasado miércoles, los técnicos certificaron que el caudal llegaba con normalidad y en condiciones óptimas.

Trabajo constante, paciente y silencioso

Peña aseguró, tras recibir los aplausos de los presentes, que han sido dos años de trabajo constante, con momentos esperanzadores, pero también con obstáculos difíciles de salvar.

Algunos vecinos plantearon a posteriori que ahora falta el saneamiento de estos barrios, otro reto sobre la mesa, añadiendo que hay aún algunas zonas a los que no llega el agua. Ese debate, con casos particulares, se incrementó con algunos vecinos que siguen aún molestos con su particular situación.