Déniz se despide con «impotencia y frustración» y lanza un dardo a Ramos

«Cuando veáis al servidor pensar más en sus propios intereses que en los vuestros, y que interiormente busca sus propios beneficios en todas las cosas, ese hombre nunca será un buen sirviente, ni jamás podréis confiar en él». Con esta contundente frase de Maquiavelo cerró Agustín Déniz el discurso de despedida tras dimitir formalmente como concejal en el Ayuntamiento de Telde en el pleno extraordinario celebrado en la mañana de este jueves.

Sin nombrarlo, el ya exedil, que se pasó a los no adscritos después de dejar de representar al PSOE en la oposición hace justo un mes junto a otros tres compañeros, se acordó en repetidas ocasiones de Alejandro Ramos, actual secretario de los socialistas en la ciudad.

Déniz regresa a su puesto como trabajador municipal en el área de deportes después de perder la dedicación exlusiva que ostentaba como portavoz del PSOE. Abandona su cargo como concejal en la oposición ahogado en la «frustración e impotencia» debido a todos los hechos que han conllevado a esta decisión final, en la que ha primado «conservar mis valores y mi integridad, principios que, por mantener una lealtad a quien no la merecía, los estaba perdiendo», reveló.

«Allá por enero de 2015 decidí afiliarme al partido político que mejor representaba mis ideales socialistas, que nadie me va a quitar, y sin tener que definir el socialismo, si quiero que sepan que siempre me identificaré con aquella parte que define esta filosofía política y es: que se trabaje para que en la sociedad exista una igualdad política, social y económica de todas las personas sin distinción, protegiendo siempre a la clase trabajadora. Ahora en el año 2022 sigo pensando que el PSOE, con más de 143 años de historia, es un partido que define eso, pero desgraciadamente hay muchas personas que están en órganos de dirección que se llenan la boca defendiendo los ataques al partido, pero que sólo son un instrumento para conseguir sus objetivos personales, y eso pasa en Telde y evidentemente, para eso no van a contar conmigo», expuso con vehemencia.

«Me marcho con mi conciencia tranquila, por haber trabajado para y por las personas, ayudando a todo aquel o aquella que lo ha necesitado», añadió.

Agradecimientos mutuos

Además, no perdió la oportunidad para agradeceer al resto de concejales el trato y las horas compartidas y para pedirles que trabajen para cambiar «las formas de hacer política, que seamos más dialogantes y que haya más consenso en los asuntos más importantes para la ciudad, que no convirtamos el gobernar en algo propio del que gobierna, que la pluralidad sea lo que prime en todas las acciones y que, por favor, cuando surjan conflictos, sucedan cosas desagradables, injustas, incomprensibles…, quitemos la etiqueta de 'esto es política', porque eso es lo que tiene cansada a la gente, y que cada vez más creen menos en los que dan un paso adelante para gestionar lo público».

Los portavoces del resto de partidos presentes en el pleno se deshicieron en elogios personales hacia Déniz. Todos coincidieron en su gran labor desde la oposición y sus valores de nobleza.