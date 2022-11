El CSIF denuncia que la mitad de las plazas del personal municipal de Telde, 459, están vacantes

El CSIF, el sindicato más representativo en el Ayuntamiento de Telde, denunció este lunes que la mitad de las plazas de la plantilla municipal, 459, están vacantes frente a las otras 483 operativas, y ello pese a que de esta cifra no han descontado los trabajadores que están de baja.

Armando Martín, representante del CSIF, reveló además que en los últimos años se han perdido 488 plazas sin que hayan sido repuestas. Entre 2012 y 2020 Telde estuvo sometido a un plan de ajuste que le impedía contratar personal, pero el CSIF recuerda que ese plan fue saldado hace dos años, solo que parece que sigue en vigor en lo que concierne a la plantilla.

El sindicato, que compareció en rueda de prensa junto a Intersindical Canaria, dio a conocer estos datos para poner sobre la mesa que el personal del Ayuntamiento está bajo mínimos, con una media de edad que sobrepasa los 55 años y con muchos trabajadores de baja.

Este déficit, se quejó Martín, no solo está perjudicando a la propia plantilla, sino sobre todo está deteriorando la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

Concentración este martes frente a las Oficinas Municipales

Por eso, para denunciar esta situación y para dejar claro que la responsabilidad está en la clase política que ha gobernado y gobierna en Telde, el CSIF ha tomado la iniciativa de convocar este martes y este jueves una concentración de los empleados públicos frente a las Oficinas Municipales.

Están citados a manifestarse durante una hora, de 11.00 a 12.00. Según CSIF, apoyan expresamente la protesta otros dos de los siete sindicatos con representación en el Ayuntamiento, Intersindical y UGT.

Martín ejemplificó esa carencia de personal en varios departamentos. Entre otros citó el de Contratación. Según la RPT, debería contar con un jefe de sección, dos técnicos de administración general (TAG), un administrativo y 5 auxiliares administrativos. Sin embargo, a día de hoy no tiene jefe, ni tags, ni administrativo. Solo hay tres auxiliares, por lo que le faltan 6 empleados.

En una larga lista repasó que en Intervención faltan 7, en Disciplina Urbanística y Licencias, 14, en Actividades Clasificadas, 6, y en la Policía Local, 62. Y todo ello dejando sentado de antemano que, a criterio del CSIF, la RPT tampoco da respuesta a las verdaderas necesidades de la plantilla.

Aumento de plantilla en empresas públicas municipales

Frente a este déficit, que se ha ido acentuando en los últimos años y «para el que no se han tomado medidas», Martín se quejó de que el gobierno local ha aumentado el número de asesores hasta los 27 actuales, con un coste de más de un millón de euros, y ha duplicado y hasta triplicado el personal de las empresas públicas. Fomentas ha pasado de 14 trabajadores en 2019 a 71 en 2021, y Gestel, de 29 a 34 efectivos.

Todo esto se traduce, según este sindicato, en que a día de hoy «sea imposible atender las demandas de la ciudadanía en tiempo y forma, con largas esperas, expedientes paralizados y citas previas de hasta un mes de tardanza, lo que ha convertido cualquier trámite en este Ayuntamiento en una odisea para la ciudadanía».

Martín subrayó que la responsabilidad de este desaguisado está recayendo en los propios trabajadores, sobre todo en aquellos que están cara al público, mientras que «los políticos no dan la cara». Insistió, la protesta de hoy y la del jueves no busca subidas salariales, sino denunciar la «dejación política y la mala gestión de la administración». A su juicio, «el Ayuntamiento está paralizado, en la UVI y a punto de morir».

Los 'basta ya' de los trabajadores del Ayuntamiento

El CSIF dijo que se concentran para decir basta ya a la existencia de trabajadores de primera y de segunda, al incumplimiento de los acuerdos de la Mesa General o a las instalaciones insalubres. Entiende que la edil de Recursos Humanos, Celeste López, ya no es la interlocutora adecuada y piden que tome las riendas la alcaldesa Carmen Hernández, a la que ven ahora más centrada en el Parlamento de Canarias, donde es diputada, que en el Ayuntamiento.

Martín no supo responder por qué el resto de los sindicatos no habían apoyado la protesta. «Es una pena, ellos sabrán por qué, a todos les hemos invitado». Y también dijo que tras estas concentraciones no descartan convocar manifestaciones en la calle. Por lo pronto, Juan Sánchez, de Intersindical, llamó también a la ciudadanía para que se sume hoy a la protesta frente al consistorio.

El gobierno local responde: pactó una subida salarial del 2%

La Concejalía de Recursos Humanos remitió este viernes a la totalidad de la plantilla municipal un comunicado en el que le explicaron «las numerosas acciones» que se han realizado para fortalecer el músculo administrativo y mejorar las condiciones laborales de la plantilla, aclarando además que las críticas remitidas por un sindicato en un escrito no se ajustan a la verdad, según informó este lunes en una nota.

En esta comunicación, además, se incorporaron algunos acuerdos recogidos en las actas de las mesas de negociación en las que queda reflejado que han sido adoptadas con el consenso sindical, por lo que el Gobierno municipal expresaba su sorpresa ante las reclamaciones ahora aparecidas, contrarias a lo ya negociado y acordado.

Según el gobierno, se pactó renunciar al plan social

El Ejecutivo local recuerda que no fue decisión suya suspender los acuerdos y pactos, tal como expresa el escrito del sindicato, sino que fueron suspendidos en 2012 por el Plan de Ajuste y por mandato del Estado. Aclara también que la mesa de negociación acordó por unanimidad que el incremento del 2% aprobado por el Estado para el capítulo 1 para 2022 se destinara íntegramente a subir el suelo de forma lineal a todos los trabajadores, renunciando al plan social (ayudas para gafas, dentistas, planes de pensiones, ayudas al estudio...) que ahora reclaman.

En cuanto al complemento por incapacidad temporal del 100%, el Gobierno señala que este fue un acuerdo adoptado en la última mesa de negociación -celebrada a finales de octubre- y se ha remitido al departamento correspondiente, que no ha tenido tiempo material para culminar el expediente.

Duplicado el número de trabajadoras sociales

El Gobierno de Telde asevera que durante estos años se ha realizado una fuerte apuesta por fortalecer el músculo administrativo de la institución para aliviar la carga de sus empleados y empleadas, pero sobre todo para mejorar los servicios que se presta a la ciudadanía.

Así, una vez saneada las cuentas y eliminado el plan de ajuste que impedía la contratación de nuevo personal, se duplicó el número de trabajadoras sociales con 7 incorporaciones, se han convocado procesos selectivos de personal a través de la oferta pública ( 33 policías -en proceso y después de 20 años sin realizarse-, técnicos de la administración general, trabajadores sociales, arquitectos, técnicos en riesgos laborales…) y se han impulsado numerosos procedimientos para incorporar personal a través de comisiones de servicio y listas de reserva propias o de otras administraciones, entre otras iniciativas.

Por otro lado, apunta el gobierno local que en el escrito el sindicato solicita que en la aplicación del reglamento horario no se exija a los trabajadores que recuperen la reducción de la jornada en verano y Navidad, lo que incurriría en una ilegalidad ya que la ley establece que esta reducción debe recuperarse en otras fechas del año.

Y, además, pide que los jefes de servicio puedan disfrutar de sus vacaciones sin acordar su sustitución. En este punto, el Gobierno recuerda que hay un acuerdo para que en caso de ausencias cortas pueda ocupar su puesto un técnico o jefe de sección, pero para las largas es preciso que otro jefe de servicio asuma su trabajo, para lo que deben organizarse entre ellos.

Control horario

Añade el comunicado del ejecutivo local que el control de horario se está poniendo en marcha de forma paulatina para atender todas las circunstancias de los trabajadores y trabajadoras, un proceso del que se está dando cumplida información tanto a los departamentos como a los representantes sindicales en las reuniones de la mesa de negociación que, por primera vez en la historia, se celebran de forma mensual.

Este reglamento incluye medidas de conciliación que se suman a las establecidas por la norma, pero el Gobierno municipal está dispuesto a estudiar otras alternativas e invita a los sindicatos a realizar las propuestas que hasta el momento no han realizado.

En el escrito se reivindica, asimismo, el derecho a la promoción interna, uno de los asuntos por los que ha apostado el Gobierno local desde el principio del mandato, hasta el punto de que se estaban negociando las bases con los propios sindicatos.

Sin embargo, tal como saben los representantes de la plantilla, cuando el Estado informó sobre la obligatoriedad de la estabilización de la plantilla laboral e interinos, se acordó con ellos que esto y la puesta en marcha de un plan de formación continua (que también reclaman) quedarían aplazados para poder cumplir con el mandato estatal y garantizar la estabilidad de numerosos trabajadores y trabajadoras municipales que están afectados. Lo mismo pasa con la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo.

Por otro lado, el gobierno local niega que exista favoritismo en la movilidad interna y afirma que todos los casos han sido propuestos por el servicio y cuentan con el beneplácito de los trabajadores. Tampoco, afirma, ha existido discriminación ni favoritismo en la aprobación de los servicios extraordinarios. Todos los que han seguido el procedimiento aprobado en Junta de Gobierno Local y en Pleno, se están aceptando.

Finalmente, el Gobierno de Telde explica que la uniformidad y la protección de los trabajadores está garantizada tras haberse buscado una alternativa al quedar desierta la licitación de este lote que estaba incluido en el contrato de suministro de ferretería.

Se ha realizado una compra -de la que tienen constancia los sindicatos- y ya se está repartiendo el material de protección. Además, se está trabando en la mejora de las condiciones para volver a licitar este lote en la próxima anualidad.

Igualmente, la Comisión de Seguridad y Salud está trabajando en el primer plan de prevención de riesgos laborales y está a punto de licitarse el contrato de prevención externo para todas las especialidades que la ley permite.