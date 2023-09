El Cristo de Telde sube y el párroco dice adiós

El Cristo de Telde ya está otra vez en lo más alto del altar mayor de la basílica de San Juan, en la hornacina superior, la presidencial del templo de la parroquia matriz de la ciudad. La imagen fue izada la noche de este viernes, poco a poco, al final de la misa y ante una iglesia repleta de una feligresía entregada a uno de los momentos más emotivos que cada año les reservan estas fiestas dedicadas al Cristo. Las despedidas nunca son fáciles, tampoco la de una talla tan venerada en su vuelta a su lugar en el altar. Hasta 2024.

Peldaño a peldaño, con emoción contenida, los seis herederos de una tradición que pasa de padres a hijos velaron por la buena marcha de una maniobra delicada. Ayudados por un sistema de cuerdas y poleas, se lo fueron pasando poco a poco, escaleras arriba, hasta que lograron encajarlo, en condiciones de seguridad, en su hornacina de diario.

«No saben el bien que me han hecho en estos 14 años»

Entonces el templo estalló en aplausos y vivas al Cristo, y la Banda Municipal de Música aprovechó para revestir el momento con la melodía del himno dedicado a esta imagen. Fue una noche de adioses. Antes tocó otra despedida, la del párroco José María Cabrera, que este viernes ofició su última Subida del Cristo como titular de la parroquia. Lo mandan a otra en Tafira.

El sacerdote aprovechó para repartir un díptico en el que hace balance de su gestión en San Juan, pero antes, muy emocionado, se dirigió a los presentes: «No saben el bien que me han hecho en estos 14 años». Y el templo, en pie, lo aplaudió.

Con una imagen del Cristo como portada, Cabrera parafrasea la conocida letra del mítico tema de Nino Bravo 'Un beso y una flor'. «Me ha llegado el momento de partir. Con el corazón roto, que sean estas mis últimas palabras: «Al partir, un beso y una flor..., un te quiero, una caricia y un adiós...». También la recitó la noche de este viernes, al borde casi de las lágrimas.

Ampliar Cober

Confiesa en su escrito que en su primer día en esta parroquia, el 25 de septiembre de 2009, se postró de rodillas ante el Santo Cristo y le gritó con todas sus fuerzas: «¡Cuídame que yo te cuidaré!». Y el Cristo ha cumplido. «En todo este tiempo no he cogido ni una sola gripe. No he perdido el ánimo ni un solo día».

Ha querido ser el mejor anfitrión del Santo Cristo

Por su parte, apunta que él ha querido responder al Cristo «cuidándole», que ha sido su empeño. Y explica que lo ha concretado en un «programa pastoral de acogida incondicional y de puertas abiertas para todo aquel que ha llegado a esta parroquia pidiendo algún servicio». En ese sentido, ha tratado de ser «el mejor anfitrión del Santo Cristo, de su basílica y de la ciudad de Telde».

Además de dar las gracias y confesar que siempre llevará en su corazón a todos los que han pasado por su vida en estos 14 años, termina este díptico con un detallado balance en cifras de su actividad pastoral, resumida en 17 ítems a modo de resumen.

Cabrera se va tras haber celebrado 3.239 bautizos, 7.700 eucaristías, 751 bodas, 1.323 entierros y sus correspondientes funerales, 84 primeras comuniones, 7 confirmaciones, 2.408 horas de confesionario, 3.640 horas de archivo parroquial, 4.378 de atención personal, 672 de visitas domiciliarias, 123 fiestas y procesiones, 14 talleres de oración y vida (con 150 adultos, 2 escuelas y 2 círculos), 70 cursillos prematrimoniales (con 1.502 asistentes), catequesis para 265 adultos y 1.400 niños e incuantificables horas de coordinación, Cáritas, liturgia...

Cabrera se quiere marchar también dejando las cuentas claras, de ahí que en un ejercicio de transparencia informe a los feligreses con este díptico de que deja un saldo positivo en bancos para la parroquia de 196.597 euros, de los que 100.000 proceden de una subvención del Cabildo para impermeabilizar la cubierta del templo, 67.881 euros han sido donados de una herencia y 28.716 corresponden a un remanente fruto de aportaciones, donativos o limosnas.