Ciuca sospecha de Turismo por la compra de material promocional

El expediente relativo a la adquisición de material promocional impulsado por la Concejalía de Turismo es objeto de sospecha para Juan Antonio Peña, portavoz de Ciuca. El concejal pedirá en el próximo pleno que el vicealcalde y edil del área, Héctor Suárez, comparezca para aclarar este contrato menor de más de 15.000 euros, «que contempla la adquisición de copas de cristal por 10 euros la unidad o dosificadores de geles por más de cuatro euros, además de abanicos y bolsos», desvela Peña, quien entiende que los costes de los productos se elevan a los de una alta gama «que se tendrán que demostrar». Para el líder del partido de la oposición, el expediente contempla serias anomalías «que se han intentado aclarar de manera constructiva y de colaboración por parte de Ciuca, pero no se ha encontrado predisposición en el grupo de Gobierno».

La formación política asegura que utiliza este instrumento de control y fiscalización «tras la opacidad de Suárez en su gestión y las reiteradas oportunidades que se le ha dado para aclarar asuntos complejos, obteniendo siempre un silencio sospechoso». Sostiene que ante las dudas y la omisión de aclarar las cosas, «Ciuca actúa de manera contundente».

«La alcaldesa Carmen Hernández quiere mirar para otro lado y no pone freno a una situación venidera muy peligrosa», añade, asegurando que la regidora es conocedora de estas dudas de Ciuca respecto al expediente y que hasta el momento no ha mostrado interés. Por ello, Peña insiste en que «cuando se tienen dudas y encima no existe predisposición de aclararlas, se muestra más que evidente que las sospechas van bien encaminadas y que el expediente no pinta bien».