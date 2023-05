Hasta 17 candidaturas optarán a gobernar

Juan Pérez Benítez Telde Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Tras el tripartito de NC, CC y MxT, la ciudad ya espera a su nuevo grupo de gobierno.

Gobierno actual NC-CC-MxT

La mayoría absoluta la consiguieron en 2019 la alianza formada por NC, CC y MxT. El pacto dejó fuera al PSOE, que consiguió seis concejales.

Corporación municipal 27 concejales

En el grupo de gobierno están NC (8 concejales), CC (4), MxT (1) y un no adscrito ex de MxT. En la oposición se sientan 3 ediles de Ciuca, 2 del PSOE, 2 del PP, 2 de Podemos y 4 no adscritos, ex del PSOE.

Candidatos 17 candidaturas NC (Carmen Hernández) CC-CCD (Héctor Suárez) MxT (Juan Francisco Artiles) PP (Sergio Ramos) PSOE (Alejandro Ramos) UxGC (Carlos Carreño) Ciuca (Juan Antonio Peña) USP (César Santana) RDG (Sebastián Henriquez) HA (Manuel Rodríguez) VOX (Rita Cabrera) RCS (Alex Perera) ACPCPC (Francisca Sánchez) IPT (Agustín Déniz) DVC (María Munguia) TEEA (María Gil) LPLN (Francisco Pérez) Demografía 102.490 habitantes Telde lleva años estancado en los 102.000 habitantes. Electores 83.195 En las elecciones de 2019 la participación fue de 45.128 personas (54,24% de los votantes). Resultados elecciones 2019 7 listas NC: Ganó las elecciones de 2019 gracias a las 10.841 papeletas a su favor, con las que consiguió 8 concejales (24,28% de los votos totales). PSOE: logró sumar 6 concejales gracias a 9.022 votos. Fue apoyado por el 20,2% de los votantes. CC: obtuvo 4 concejales, que les dio para gobernar. 5.454 teldenses mostraron su confianza a este partido en las urnas (12,21%). Ciuca: se quedó con 3 sillones, pero en la oposición. Consiguieron 4.656 votos, o lo que es lo mismo, el 10,43% de los electores prefirieron sus propuestas por encima de las del resto de formaciones presentadas. PP: 2 ediles. 3.232 votos (7,24%). MxT:2 ediles. 3.176 votos (7,11%). USP: 2 ediles. 3.028 votos (6,78%).