Antonia María Ramírez, una teldense estrella en la televisión japonesa Residente en Tokio desde hace más de 40 años, contará su historia en el programa 'Embajadores, de Canarias para el Mundo' que se emitirá en TV Canaria el próximo lunes, a las 22.30 horas

CANARIAS7 Telde Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

El próximo capítulo de 'Embajadores, de Canarias para el Mundo' contará con la historia de Antonia María Ramírez, una teldense residente en Tokio desde hace más de cuatro décadas en las que ha difundido con orgullo sus orígenes en Telde y Canarias por Japón. El espacio, producido por Bola8 Producciones para TV Canaria, y que fue galardonado con el premio nacional Aquí TV al mejor programa de Televisión Autonómica, mostrará cómo esta canaria aún mantiene vivas sus raíces.

Antonia María se ha convertido en una estrella mediática televisiva gracias a su carácter canario. «Les hablo de Canarias, de nuestro humor, de nuestras costumbres… les enseño a hacer mojo… ¡hasta he fusionado sushi con mojo picón!». El programa Sekai Kurabetemirara, que en tono de humor habla de costumbres extranjeras y las analiza con la visión de la cultura japonesa, la convirtió en una de sus protagonistas fijas. Además, Antonia María ha sido protagonista de campañas publicitarias alrededor del país.

Orgullosa de sus raíces

Antonia María no esconde el orgullo por sus orígenes. «Soy de Telde», afirma con el acento canario, e incluso bromea cambiando la «l» por una «r» bien sonora y eso sí, conservando intacto su acento a pesar de las cuatro décadas residiendo en Japón. Cada día recuerda la ciudad que la vio nacer, y sus lugares emblemáticos como la Playa de Melenara, que considera »el lugar donde más feliz he sido del mundo«.

Casada con Jiro, un japonés al que ha «canarizado» con éxito, y madre de dos hijos «canario-japoneses» (Leopoldo Tayo, y Yun Luis), Antonia María ha inculcado el amor por Canarias en su familia. Sus hijos, que hablan español con acento canario, añoran la ropa vieja que les preparaba su abuela y no olvidan todos los veranos que han pasado en su querida Playa de Melenara.

A pesar de la distancia, y la nostalgia de sus seres queridos en Telde, esta 'Embajadora, de Canarias para el mundo', mantiene un fuerte vínculo con su tierra: recibe paquetes con productos canarios, cocina platos tradicionales como papas arrugadas o sancocho, y cuando la nostalgia aprieta, escucha los discos de Manolo Vieira que su madre le enviaba regularmente.

Ampliar

El programa, que ya ha nombrado «Embajadores» a otros teldenses residente por el mundo, se podrá ver este lunes 8 a las 22.30 (tras Una Hora Hora Menos) en Televisión Canaria y mostrará cómo Antonia María representa el espíritu canario en tierras japonesas, demostrando que la identidad isleña y el orgullo teldense trascienden fronteras.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en nombre de toda la ciudad, agradece «profundamente» a Antonia María su amor por sus orígenes, «demostrando cómo a pesar de la distancia y el tiempo, el amor por esta tierra nunca desaparece». Al mismo tiempo, el primer edil agradece a Bola8 Producciones y a TV Canaria «por mostrar esta fascinante y curiosa historia, para que conozcamos que en Japón también existe un pedacito de Telde y de Canarias».