Telde mantiene cerradas cinco playas por las lubinas muertas en su costa Asociaciones vecinales y ecologistas del municipio denuncian «la inacción de las administraciones competentes» y exigen medidas correctoras inmediatas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:29

Telde mantiene cerradas cinco playas de su costa debido a la contaminación marina generada por la muerte de varias toneladas de lubinas en las granjas de cultivo de estos peces que la empresa Aquanaria tiene en el litoral de Melenara. Son las calas de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza, en las que las analíticas de Salud Pública desaconsejan el baño.

Ante esta situación, un amplio grupo de asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y ciudadanos de Telde en general mostraron este viernes, a través de un comunicado, su «profunda preocupación ante la persistente contaminación marina procedente de las jaulas de acuicultura instaladas frente a nuestra costa».

El escrito suscrito por las asociaciones vecinales de Playa del Hombre, Taliarte, Melenara, Salinetas y Clavellinas, Tufia, Ojos de Garza y otros barrios costeros, entre otros colectivos, denuncia «la inacción de las administraciones competentes» y reitera la exigencia de medidas correctoras inmediatas.

El comunicado incluye imágenes tomadas el pasado lunes, desde el aire, de las granjas marinas localizadas frente a El Goro que «evidencian que la contaminación continúa emanando de las jaulas marinas, afectando gravemente a la calidad del agua del mar y a la salud del ecosistema costero.

El comunicado sostiene que durante las últimas semanas, y especialmente desde el 14 de octubre con el cambio de régimen de vientos desde el este, el litoral teldense sufre «una contaminación inaceptable procedente de las jaulas marinas» que ha impedido el uso saludable de sus playas y ha afectado también a la costa de Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

Así de desoladas y vacías lucían este viernes las calas cerradas de Telde. Juan Carlos Alonso

«No podemos permitir que el beneficio privado de una actividad industrial prevalezca sobre la salud pública, el medio marino y el derecho ciudadano a un entorno limpio y seguro», dice el escrito firmado, asimismo, por el colectivo ecologista Turcón y las asociaciones Barrios Verdes, Latitud Azul y por la Conservación de la Biodiversidad, que pide una actuación «inmediata, coordinada y efectiva que devuelva la tranquilidad y confianza a la población y ponga fin a esta situación de degradación ambiental«.

El domingo, manifestación

El comunicado lanzado dos días antes de la manifestación prevista este domingo, a partir de las 11.00 horas, desde el muelle de Melenara hasta la playa de Salinetas, reclama la instalación inmediata de barreras de contención y retención en el entorno de las jaulas marinas, para evitar la dispersión de los residuos grasos hacia el litoral.

Asimismo, solicita la retirada urgente de los residuos presentes en el mar y su gestión hacia los complejos ambientales con supervisión ambiental adecuada, la revisión de las autorizaciones administrativas concedidas a las explotaciones acuícolas actuales, incluyendo su retirada definitiva, y la paralización de cualquier ampliación o nueva concesión de jaulas marinas en el litoral de Telde.