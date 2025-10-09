Telde homenajeará el 15 de octubre a tres mujeres por su implicación en el ámbito pesquero El proyecto 'Mujer del Mar' reconoce y pone en valor el papel fundamental de estos personajes femeninos en el sector primario de la ciudad

CANARIAS7 Telde Jueves, 9 de octubre 2025, 17:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Sector Primario que dirige María Calderín, ha presentado en la mañana de este jueves la programación del proyecto 'Mujer del Mar', una iniciativa que busca reconocer y poner en valor el papel fundamental que han desempeñado y continúan desempeñando las mujeres en el ámbito marino y pesquero del municipio. Este año serán tres personajes femeninos los que serán homenajeadas el próximo día 15 de octubre, con motivo de la celebración del Día de las Mujeres Rurales.

El acto de apertura tendrá lugar entre las 17.30 y las 19.30 horas, en la Casa de la Agricultura, situada en la calle Marqués de Muni, en el barrio de La Pardilla. Este encuentro contará con una declaración de intenciones a cargo de la concejala María Calderín, la proyección de un vídeo conmemorativo y la entrega de reconocimientos a tres mujeres mencionadas, cuyas trayectorias reflejan la sabiduría y la dedicación de las mujeres del sector.

Las homenajeadas en esta edición serán Carmen Rosa Santana, armadora, marinera y pescadora, que fue presidenta durante ocho años de la Cooperativa de Melenara y reconocida en 2012 por el Cabildo de Gran Canaria como Sabia del Mar; Aura García, representante de la cuarta generación de la familia Compalunas, dedicada a la pesca en Melenara y actual directora de la empresa Compaluna Pescados Melenara, además de secretaria de la Cooperativa de Pescadores de Melenara; y María del Pilar Hernández, pescadera con más de treinta años de experiencia, que tras su paso por la restauración ha vuelto a su oficio original aportando una valiosa visión sobre el tratamiento y calidad del producto pesquero.

El encuentro finalizará con un maridaje de productos locales de kilómetro cero, en colaboración con productores del municipio, y durante su desarrollo se podrá disfrutar de una exposición de temática marina preparada por la Asociación Frida Kahlo. Esta entidad rendirá homenaje artístico a las mujeres del mar con una muestra inspirada en la figura de Anfitrite, diosa de los mares en calma, reinterpretada como símbolo de la fuerza, la serenidad y la sabiduría femenina. La exposición incluye un mural colaborativo y acuarelas realizadas por varias mujeres artistas locales.

Las actividades continuarán durante el fin de semana del 25 y 26 de octubre en la avenida y playa de Melenara, donde se desarrollará una amplia programación de carácter lúdico, cultural y familiar. Entre las propuestas se incluyen talleres de cometas, juegos tradicionales y pintacaras para niños y niñas, un espectáculo tradicional de venta de pescado, exhibiciones de garrote canario y lucha canaria, actuaciones de parrandas, así como talleres y catas de productos locales en la sede de Hecansa realizados por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Además, el domingo, la jornada concluirá con un asadero popular en la zona donde se ubica el escenario principal de las fiestas.

Temas

Telde