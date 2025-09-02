Telde estrena 5 puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos El acuerdo con el Consejo Insular de la Energía creará plantas solares en puntos estratégicos del municipio, todas con almacenamiento que garantizará la autosuficiencia de los equipos

CANARIAS7 Telde Martes, 2 de septiembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

El Consejo Insular de la Energía y el Consistorio de Telde han suscrito un convenio sobre transición energética que ha permitido poner en marcha cinco puntos de recarga de vehículos eléctricos en La Garita y que contempla un proyecto de marquesinas fotovoltaicas con sistema de almacenamiento que fomentará el autoconsumo renovable en la costa del municipio.

En la presentación, este martes, se inauguraron cuatro puntos de recarga ubicados en la calle Anémona y se anunció la licitación de un proyecto de marquesinas solares con almacenamiento en La Garita.

Con este convenio y acuerdos anteriores, Telde sumará en los próximos meses 10 puntos de recarga públicos. En las áreas industriales se instalarán en Las Rubiesas, Salinetas y El Goro, cada uno con dos tomas. En la avenida del Cabildo, en Arnao, habrá uno con dos conectores y Hoya del Pozo estrenará otro en los próximos días. A ellos se suman los cinco inaugurados ayer en La Garita, con capacidad para ocho vehículos eléctricos a la vez.

El acuerdo creará plantas solares en puntos estratégicos, todas con almacenamiento que garantizará la autosuficiencia de los equipos. Dos irán en los aparcamientos del Mercado y Policía Nacional, una en el de La Garita y otra en la cubierta del Mercado provisional. En conjunto, suman casi 700 kW de potencia y más de 1,4 MWh de almacenamiento. Ya ha salido a concurso la de la calle Anémona con un presupuesto de 433.632 euros.