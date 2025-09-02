Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estaciones de recarga de vehículos eléctricos estrenadas en La Garita. C7

Telde estrena 5 puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos

El acuerdo con el Consejo Insular de la Energía creará plantas solares en puntos estratégicos del municipio, todas con almacenamiento que garantizará la autosuficiencia de los equipos

CANARIAS7

Telde

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:59

El Consejo Insular de la Energía y el Consistorio de Telde han suscrito un convenio sobre transición energética que ha permitido poner en marcha cinco puntos de recarga de vehículos eléctricos en La Garita y que contempla un proyecto de marquesinas fotovoltaicas con sistema de almacenamiento que fomentará el autoconsumo renovable en la costa del municipio.

En la presentación, este martes, se inauguraron cuatro puntos de recarga ubicados en la calle Anémona y se anunció la licitación de un proyecto de marquesinas solares con almacenamiento en La Garita.

Con este convenio y acuerdos anteriores, Telde sumará en los próximos meses 10 puntos de recarga públicos. En las áreas industriales se instalarán en Las Rubiesas, Salinetas y El Goro, cada uno con dos tomas. En la avenida del Cabildo, en Arnao, habrá uno con dos conectores y Hoya del Pozo estrenará otro en los próximos días. A ellos se suman los cinco inaugurados ayer en La Garita, con capacidad para ocho vehículos eléctricos a la vez.

El acuerdo creará plantas solares en puntos estratégicos, todas con almacenamiento que garantizará la autosuficiencia de los equipos. Dos irán en los aparcamientos del Mercado y Policía Nacional, una en el de La Garita y otra en la cubierta del Mercado provisional. En conjunto, suman casi 700 kW de potencia y más de 1,4 MWh de almacenamiento. Ya ha salido a concurso la de la calle Anémona con un presupuesto de 433.632 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  3. 3 Tenerife se prepara para actuar ante una erupción con un simulacro sin precedentes
  4. 4 El Gobierno inicia el camino con los ayuntamientos para limitar la compra de viviendas por extranjeros
  5. 5 Muere Pascual Mota, joyero y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La UD cerró el mercado sin novedades: Mata sigue y Kaba todavía busca destino
  7. 7 Un centenar de personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 ¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD?
  9. 9 «Somos un barco de solo mujeres, todas con un fuerte sentimiento de justicia»
  10. 10 Carolina Darias no teme a la denuncia en Fiscalía por el Guiniguada y defiende el proceso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Telde estrena 5 puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos

Telde estrena 5 puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos